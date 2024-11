Králíček (ANO): Ministr Rakušan má nového koníčka, svými sliby zavazuje budoucí vládu

Dnešní jednání Vít Rakušan s odboráři ukázalo, že má pan ministr nového koníčka, svými sliby zavazuje budoucí vládu k úkolům, které sám nezvládnul! Ukázal to například nesystémovým návrhem na zvýšení platů policistů a hasičů objemově o 5 %, a to i v letech 2026 a 2027. Když mu tento návrh nevyšel, přišel s příslibem 1000,- Kč navíc v rámci stabilizačního příspěvku, čímž opět zavazuje budoucí vládu, že s ním do konce roku 2027 nebude moct hýbat! Praxe ukazuje, že stabilizační příspěvek je nejen nenároková složka platu, ale často se mění, a dokonce je možné ji celou odebrat! Když vezmu v potaz to, jakým tempem pan ministr plní své sliby a jak často je mění, obávám se, že dokud nebude celých 2500,- dáno pevně do tarifu, policisté a hasiči vyhráno nemají.

Robert Králíček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky