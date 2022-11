Králíček (ANO): Mluvíme o agentuře, kterou ale ještě nemáme zřízenou

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře,

no, mně to taky nedá nereagovat na vaše vystoupení a nechci opakovat to, co tu říkala moje kolegyně. Tak mně se strašně líbí, jak vy tu mluvíte o té agentuře v těch superlativech, ale ona ještě není. Ona ještě musí projít Senátem a případně se nám také může vrátit do Sněmovny, a ona ještě prostě není. A může se stát, že od toho 1. ledna prostě nebude. A co budou potom ti zaměstnanci dělat? Oni teď žijí v nějaké nejistotě.

Prostě my tu mluvíme o agentuře, která má zachránit digitalizaci v České republice, která má přijmout dalších 120 lidí, která nás bude stát zhruba 300 milionů ročně, ale my ji ještě nemáme zřízenou. Ona prostě ještě není. A není ani v tom rozpočtu. A já když vidím ty pozměňovací návrhy, tak já jsem potom zvědav, jak pan ministr financí bude hledat těch 300 milionů na další rok, aby vám je dal, plus další peníze na to zřízení.

Vy tady mluvíte o virtuálním světě. Já chápu, že jste z Metaverse možná oslněný, udělal jste mu dobrou Speach (?), ale tady nejsme v Metaversi, tady nejsme ve virtuálním světě. Tak mluvte o tom, co máte. Ale ještě to neprošlo Senátem. Můžou tam být pozměňovací návrhy, může se to všechno opozdit. Vy se tu chlubíte něčím, co se ještě nenarodilo.

