Krása (Trikolóra): Bojujeme o čas

Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl v nedělní Partii na TV Prima, „Kdybychom žádná opatření neměli, přišla by katastrofa. Situace není dobrá. Nejde o hledání viníka, ale o uvědomění si situace. Bylo by nesmírně užitečné, kdybychom se všichni spojili. Možná budeme muset opatření zpřísnit“.

Podle všech ukazatelů je epidemiologická situace opravdu špatná a koronavirus postupuje naší zemí, ať děláme, co děláme. Jsme skutečně jednou z nejvíce postižených zemí světa. Ve světě je ČR v přepočtu na druhém místě za Andorrou (12 964 nakažených na 100 000 obyvatel), podle počtu zemřelých na 100 000 obyvatel za celou dobu pandemie je ČR pátá (154 mrtvých na 100 000 obyvatel) za San Marinem (197), Belgií (182), Slovinskem (170) a Británií (159).

Těch příčin současné situace je určitě více, přílišné uvolnění v letních měsících, nedisciplinovanost občanů, nedůvěra některých politických subjektů v uzavírání jednotlivých oblastí do přísné karantény, předvolební boj politiků, ale především nedůvěra občanů, že je vláda schopná epidemii zastavit.

Nechci se přidat k zástupu kritiků vlády, ale její nedůslednost a neustálé změny v postupu svědčí o nedostatečném plánu, jak postupovat. Dnes je již jisté, že žádné zákazy ani opatření nemůžou zastavit postup epidemie a jediným řešením je co nejvíce se soustředit na rychlost očkování. Bohužel i v této oblasti panuje chaos. Čtvrtina očkovacích dávek, které byly dosud dovezeny, není použita a leží někde ve skladech. Kraje se snaží, aby očkovat mohli praktičtí lékaři, ale prý chybí metodika!? Jaká metodika? Lékaři očkují standardně, a pokud je potřeba nějaký speciální postup při očkování proti covid, tak stačí e-mail. O chaosu svědčí dva zážitky z minulého týdne. Dostal jsem dopis: „Mám mimo jiné CHOPN 2-3 s podílem astma a středně těžkou až těžkou ventilační poruchou a v této době se bojím podstoupit léčení. V naší zemi neexistuje možné dovolání k vakcinaci, i když mi letos bude 64 let. Svou nemoc jsem si nezpůsobila kouřením ani jiným zlozvykem, ale „plícemi jsem zaplatila svého mladšího syna“. Druhý případ se týká mého blízkého spolupracovníka a je zcela opačný. Kolega přednáší dvakrát do měsíce dvě hodiny ve škole o včelařství. Je mladý, zdravý, před nedávnem prodělal koronavirus. Při poslední přednášce mu ředitel školy nabídl očkování proti covid. On to odmítl, s tím, že očkovat mají někoho potřebnějšího. Po těchto zkušenostech se nikdo nemůže divit, že lidé nemají důvěru v systém.

Jedinou cestou, jak zastavit epidemii a otevřít společnost, je masivní a rychlé očkování. Zatím jsme svědky neustálého dohadování, které skupiny lidí upřednostnit, protože vakcín je nedostatek. Izrael, který již očkoval 80 % občanů, dnes otevírá všechno a začíná žít normálním životem. K podobnému kroku se chystá Velká Británie, velký pokles nových případů s koronavirem hlásí USA. Jsou to všechno státy, které si samy zajistily dostatečné množství vakcín.

My bojujeme o čas a tento boj jasně prohráváme. Chybí nám vakcíny, ale také dostatečná infrastruktura k jejich distribuci a aplikaci. Máme určeny prioritní skupiny občanů, které mají být očkovány přednostně, ale časový plán se hroutí. Teď se povede boj o to, zda napřed očkovat učitele, rizikové pacienty, pracovníky strategických subjektů apod.

Jak to, že jsme takto fatálně selhali? Jak to, že nejsme schopni, nebo snad nechceme si sami zajistit vakcíny? Hlavní argument pro spolehnutí se na EU byla cena vakcín. Neuvěřitelný argument. I kdybychom zaplatili dvojnásobnou cenu, tak se bude jednat o několik miliard korun. Jeden den lockdownu nás možná stojí víc, ale hlavně, nedostatek vakcín znamená stovky a tisíce zbytečně zmařených životů. Nejsem pro okamžité zrušení restriktivních opatření, ale chápu naštvanost tisíců lidí, protože vidí, že světlo v tunelu, které znamenalo očkování, se neustále vzdaluje. Z ideologických důvodů odmítáme vakcíny, které používají desítky zemí. O vakcínách odborníci nepochybují, ale my si přeci s těmi státy nezadáme. To, že nám dodávají roušky, jehly, palivové články do jaderných elektráren, plyn a další, nám nevadí. Jako další argument pro jejich odmítnutí je, že vakcíny neregistrovala agentura EU.

Zvláštní požadavek s přihlédnutím k tomu, že ČR získá 12 000 dávek léku firmy Regeneron. Ten se používá k léčbě covidu-19 a za tím není registrovaný. V březnu dorazí 4000 dávek, stejné množství v dubnu a květnu. SÚKL už používání léku doporučil, povolit ho musí ještě MZ.

Vakcíny registrovala řada států, my máme náš registrační úřad, tak proč nekonáme a nepostupujeme stejně, jako u léku firmy Regeneron? Na co čekáme? Kdo má zájem na tom, čím hůř, tím líp? Jsme jednou ze zemí s nejhorším průběhem epidemie, a proto vůbec nechápu tu liknavost. Bojujeme o čas, a boj prohráváme!

Převzato z Profilu.

Mgr. Václav Krása Trikolóra

Kandidát Trikolóry do Senátu v obvodu č.24 - Praha 9 r. 2020

