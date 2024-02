Krása (Trikolora): Kdyby si alespoň odpustili ty kecy, když nemají morálku

reklama

Předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Markéta Pekarová Adamová opět vyrazila do světa, tentokrát do Arménie a muslimského Ázerbájdžánu. Vyznamenala se zvláště v hlavním městě Ázerbájdžánu Baku, kde v Aleji mučedníků uctila památku z roku 1990, kdy do ulic vstoupila Sovětská vojska. Ázerbájdžán je typickou muslimskou demokracií, kde se máme co učit. Současný prezident Ilham Alijev vládne od roku 2003, kdy převzal funkci po svém otci, který se zmocnil vlády státním převratem v roce 1993. Před převratem byl nejvyšším komunistou v Ázerbájdžánu. Není známo, že by se paní předsedkyně také zmínila a genocidě křesťanských Arménů, kdy vojska Ázerbájdžánu vyhnala sto tisíc lidí z Náhorního Karabachu. Naši politici a mainstreamoví novináři mají plná ústa demokracie, přitom nejvyšší politici se jezdí klanět do těch nejhorších despocií. Pravděpodobným cílem návštěvy paní Pekarové bylo vyžebrat nějakou ropu, protože ta Ruská je fuj a ta Ázerbájdžánská nám voní. Chápu, že ropu potřebujeme, kdyby si alespoň odpustili ty kecy, když nemají morálku.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

