Krautwurm: Praha 11 – obvod vítězů

Rubrika Názory zastupitelů v lednovém radničním časopisu Klíč mne více zklamala, než pobavila. Jednak kvůli tomu co jsem se dozvěděl, ale více snad proto, co jsem se z příspěvků nedozvěděl. Nejvíce ze všeho snad zarazí, kolik mají komunální volby na Praze 11 vítězů, a přesto ani několik měsíců od voleb žádný vítěz nepředstoupil před veřejnost, aby předložil své plány pro příští čtyři roky. Na počet mandátů bylo „první na pásce“ Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) v čele s Jiřím Štylerem. Podle veřejného prohlášení HPP11 však dovozuji, že Štyler sám usoudil, že nebude tím pravým, když pozici starosty nabídlo HPP11 druhému vítězi, tedy straně Pirátů. Má-li Jack Sparrow na každém prstu několik nabídek na starostu však nemohu potvrdit, i když možná jen proto, že všechny podrobnosti se z Černé perly ke mně nedonesly.

Tím nenápadně přecházím ke třetímu vítězi, kterým je takzvaný trojblok, ve skutečnosti však skupina čtyř: ANO, TOP09, STAN a smetišti dějin se pomalu vzdalující ODS. Mají své vítězné memorandum a schází tedy jen maličkost, aby se k celé skupině přidalo pár jednotlivců nebo snad i celý subjekt, a další rozvoj Jižního Města je zajištěn. Vzhledem k tomu, že dohoda s Piráty však překvapivě dosud nevznikla, usuzuji, že to sám kapitán Barbossa chce shrábnout poklad nejcennější a usednout do vytouženého starostenského křesla. Dalším vítězem loňských voleb je nepochybně figurant dříve rušené buňky ODS, pan Mlejnský. Ač ve volebním výsledku vykroužkován do pozice druhořadého náhradníka, jeho schopnosti jistě nebudou k radosti jeho příznivců, podporovatelů a sponzorů opomenuty, neboť se opět stal zastupitelem. Vše v duchu zákona nebo jen podle litery?

Posledním celopražským vítězem je SPD Tomio Okamury. Mají pravda v celé Praze pouze 2 mandáty a to právě u nás na Jižním Městě. Přiznejme si však, že představa, že si Pražáci navléknou žluté reflexní vesty a půjdou se do ulic nechat demokraticky kropit slzným plynem za požadavek na referendum, neodpovídá zrovna dnešní realitě. SPD nemá v mainstreamu na růžích ustláno, ba naopak objevují se názory, a to nejen mezi propagandisty ale i mezi lidmi, že referenda je potřeba se bát jako čert kříže. Vždyť co by si superbohatí, uvědomělí či jinak pomazaní počali, kdyby řízení společnosti určovala lidová statistika?

Čtenář se z rubriky zastupitelských příspěvků vůbec nedozvěděl, co je tím klíčovým problémem, který i čtvrt roku po volbách brání zvolení nového vedení města a předložení cílů pro příští roky. Běžný chod městské části snad pan Jirava a jeho stará parta ještě pár let zvládne, i když to nemusí být optimální s ohledem na měnící se situaci na pražském magistrátu. Vzhledem k mocenským přesunům na magistrátu a pražské dělbě moci mezi městskými částmi a vedením Prahy se mohou objevit nové priority a staré býti naopak zapomenuty. Alespoň v to doufám, i když pesimista by k mocenským změnám na magistrátu poznamenal: „zvenku to tak vypadalo“.

Bude pokračovat nový směr v územním plánování vycházející z teze „stavte na sídlištích“? Budou názory městské části, která není schopna se dohodnout na svém fungujícím vedení, brány dostatečně vážně při projednávání svých připomínek? Po třicetileté historii vítězství pravdy a lásky již mají občané své zkušenosti a málo koho tedy překvapí, že vyhlašované nové přístupy nazírají především z té nejhorší možné perspektivy. Jsou za neschopností uzavřít dohodu o směřování městské části pouze malicherné osobní spory? Je to pan Prokop, který brání digitalizaci radnice nebo to je pan Lepš, který hatí moderní rozvoj v plnohodnotnou součást Prahy anebo to paní Soukupová ruší čerstvý vítr do zákulisních dohod české politiky? Možná nám všem podstatné informace schází a z rubriky názory zastupitelů jsme se zatím nic směrodatného nedozvěděli, proč na Praze 11 nefunguje dělba moci, tak jak volební zákon předpokládá a volební výsledek přikazuje.

