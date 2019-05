Kremlík (Svobodní): Automobilky a řidiči, Brusel s vámi pěkně zatočí

V EU vzniká 9 procent světových emisí CO2. Z toho jednu pětinu (ca 20%) tvoří emise z dopravy (viz koláčový graf č. 1). Z toho necelé tři čtvrtiny jsou emise z dopravy silniční. Takže za necelé 2% světových emisí CO2 může evropská doprava. Pokud by se nám podařilo emise z dopravy snížit na polovinu, tak tím docílíme snížení světových emisí o báječné (necelé) 1 procento.A to se vyplatí, že?

(Upozornění: Pokud v Číně otevřou nějakou tu uhelnou elektrárnu, tak to naše 1 procento samozřejmě vymažou).

Zatím se EU boj proti dopravě moc nedaří. Zatímco v průmyslu, výrobě elektřiny nebo v zemědělství od roku 1990 emise celkově klesly, v dopravě došlo k čistému nárůstu. Lidé jsou bohatší, mají vyšší životní úroveň a více automobilů.



GRAF 1: Emise skleníkových plynů v EU podle sektorů. Tmavě modře je 19,5% emisí z dopravy.

EU v dopravě totiž vymýšlí samá opatření, která nedávají moc smysl. Povinné přimíchávání biopaliv nám zaplevelilo krajinu žlutým morem. Přísné emisní normy na emise CO2 (nikoli emise škodlivin!) jsou tak absurdní, že je automobilky musejí obcházet různými triky (Dieselgate). Ve Francii zdražování pohonných hmot vyhnalo do ulic řidiče ve žlutých vestách.



Graf 2: Zatímco v roce 1973 jádro a fosilní paliva zajišťovaly 87,6% celkové světové spotřeby energií, v roce 2015 to bylo 86,3%. Solární a větrná energie je stále nevýznamná. Jediný výrazný pokrok přinesla jaderná energie– než její rozvoj Zelení zablokovali.

Ani nepokoje v Paříži ale nepřesvědčily bruselského úředníka, že sahat řidičům na jejich auta je nebezpečné. Nyní Brusel dokonce navrhuje, že mezi lety 2021 a2030 musí emise u nových vozidel klesnout o 37.5%. Dobře vědí, že to není technicky proveditelné u spalovacích motorů. Chtějí tím donutit firmy, aby přešly na výrobu elektromobilů. Které ale zatím tvoří asi 1,5% nově prodaných vozidel v EU. Inu, nikdo to nekupuje, protože to je drahé a může si to dovolit jen bruselská aristokracie.

Není tajemstvím, že dnešní odrůda ekologie je hlavně o okázalé spotřebě. Tedy že bohatí lidé dávají halasně najevo, že si mohou kupovat luxusní drahé zboží. Drahé eko bio jogurty, drahé elektromobily apod.

Tato okázalá gesta („koukněte se jak jsem bohatý a ekologický a obdivujte mě“) ve skutečnosti nemají na klima ani na počasí žádný vliv. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře stále roste bez ohledu na bruselské směrnice. V desetiletí 1985-1994 šlo o růst CO2 tempem 1,42 ppm ročně, zatímco v desetiletí 2005 – 2014 to bylo už 2,11 ppm ročně.

Na závěr jedna drobnost. Odkud vlastně ty luxusní elektromobily vezmou svou elektřinu? Vesměs z uhelných elektráren, pochopitelně. Protože ty ještě dlouhé desítky let budou dominantním světovým zdrojem energie. Solár a vítr stále tvoří méně než 1,5% světové spotřeby energie. Jediný opravdu významné snížení emisí CO2 od 70. let přinesl rozvoj jaderné energetiky. Který ale Greenpeace a Zelení zablokovali.

EU nám sice stále posílá jakoby více než do EU přispíváme. Ale do toho nejsou započítány škody, které nám způsobují tyto a jiné euroregulace. Opravdu si chceme tento útok proti našim automobilkám a našim řidičům platit ze svých daní? Pokud tyto euro-nesmysly platit nechcete, přečtěte si stránky Odejdemebezplaceni.cz

Vítězslav Kremlík

člen strany Svobodných

