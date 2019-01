Křenek (BOS): Projev zoufalství západních tajných služeb

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v polovině prosince 2018 upozornil, že používání softwaru a hardwaru společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní riziko, neboť obě firmy mohou být čínskému státu nápomocné při jeho zpravodajských aktivitách. Své tvrzení ale NÚKIB nijak nedoložil žádnými důkazy nebo fakty, a to zřejmě proto, že žádné nemá. Informace tak váženého úřadu ale rozpoutala na politickém kolbišti v ČR značný povyk zejména od aktivistů a dalších politiků, kteří svou zaslepeností nejsou schopni rozumného uvažování.

Současná hysterie kolem čínské firmy Huawei totiž začala už v srpnu 2018, a to interní analýzou agentury Deloitte Consulting, která uvedla informace, že Čína za poslední období vybudovala více jak 350 000 nových základnových stanic 5G, zatímco USA za stejnou dobu vybudovaly jen necelých 30 000 těchto stanic. List The Financial Times přinesl v prosinci 2018 zprávu, kde podle nejmenovaného poradce Národního bezpečnostního sboru amerického prezidenta doslova uvádí, že USA prohrávají v nasunování a zprovozňování 5G sítí, a to tak, že se už nikdy nemusí podařit Čínu dohnat.

Celý povyk vychází a je iniciován Alianci zpravodajských služeb pěti zemí, která se nazývá FIVE EYES (Pět očí) a je tvořena USA, Velkou Británii, Kanadou, Austrálii a Novým Zélandem. Kromě Kanady se další čtyři země domluvily, že zablokují a zakážou čínský Huawei, protože má příliš velký technologický náskok, který západní země už nemohou dohnat. To potvrzují i analytické zprávy, které ukazují, že západ a jmenovitě USA katastrofálně zaostávají v implementaci 5G sítí. Aliance FIVE EYES odposlouchává většinu světové komunikace, především mobilní a bezdrátovou, protože těchto pět zemí a jejich tajné služby mají přístupy ke všem mobilním telefonům vybavených operačními systémy iOS a Android, které umožňují vládám vzdálený přístup k uživatelským datům v přístupových režimech.

Jen okrajově si připomeňme aféru z roku 2015 s odposloucháváním kancléřky Angely Merkelové, které trvalo více jak 10 let a dalších významných politiků americkými tajnými službami, kde dominovala Národní bezpečnostní agentura (NSA). S typickou americkou arogancí to komentoval někdejší šéf americké NSA Michael Hayden slovy "Není důvod se omlouvat, snad pouze za to, že se to provalilo". Nakonec se celá aféra s odposlechem Angely Merkelové diplomaticky uklidila pod koberec.

Společnost HUAWEI Technologies právě americké NSA odmítla poskytnout do svých mobilních zařízení utajené přístupy pro americké tajné služby v rámci amerického vládního programu PRISM, o kterém nedávno hovořil Edward Snowden. Američané tak nemají zadní vrátka do integrovaných čipů v čínských telefonech, protože čínské firmy vyrábějící integrované obvody nikdy s americkou NSA nespolupracovaly.

Vědí vůbec čeští poslanci a senátoři, kteří jsou proti Huawei, že čínské telefony běžně používají americké procesory řady Snapdragon, které mají na úrovni čipové sady licencované původně od jiné americké firmy, kdy operativec z NSA si může stáhnout celý obsah mobilu k sobě?

Nové čínské procesory Kirin 980 doslova dnes válcují americký Qualcomm Snapdragon 845, takže brzy už nebudou v čínských telefonech ani ty americké procesory. Čínské technologie totiž dnes už nekonkurují jen nízkou cenou, ale v dnešní době už i kvalitou a vysokým výkonem, což začíná být problém pro americké firmy. Útok proti Huawei byl spuštěn hlavně také kvůli síťovým prvkům Huawei, ze kterých mobilní operátoři staví a budují své bezdrátové sítě a právě nová síť 5G mění pravidla hry.

Před několika dny senátor Pavel Fischer se vyjádřil, že chce navrhnout aby se výroky prezidenta Zemana zabýval senátní výbor pro bezpečnost, kterému předsedá. Část senátorů zřejmě nemá nic jiného na práci a faktická každodenní bezpečnost občanů jsou jim šumafuk.

Ve světle poskytnutých informací i dalších nezveřejněných informací jsem toho názoru, že výroky prezidenta Zemana k případu Huawei jsou pravdivé a zcela odůvodněné.

