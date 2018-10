Krištof (Soukromníci): Koalice Soukromníci, Svobodní, Pro Prahu a NEZÁVISLÍ v Praze 4

Proto jsme se v Praze 4 rozhodli ke spolupráci se Svobodnými, kteří mají podobné hodnoty a s hnutím Pro Prahu, jejíž představitelé v posledních 4 letech aktivně pracovali v zastupitelstvu Prahy 4 ve prospěch občanů. A jsme rádi za účast NEZÁVISLÍCH, kteří již 25 let působí aktivně v komunální politice. S koaličními partnery jsme snadno našli programový průnik a bude nám ctí se společně s nimi utkat s ostatními subjekty o přízeň voličů z Prahy 4.

Jako zástupce starosty pro životní prostředí jsem se věnoval zeleni a pořádku. Ruku v ruce s péčí a rozšiřováním zeleně se v rámci akce Čistá Praha 4, kterou jsem inicioval, objevila třeba nová místa pro tříděný odpad všeho druhu, nové plochy pro volný pohyb psů a navyšoval se dostatek košů pro psí exkrementy. Čisté je krásné, chtěl bych v tomto úklidovém trendu, výchovou k čistotě a ozeleňováním Prahy 4 i celé Prahy pokračovat i nadále. Stále je co zlepšovat, třeba jen zanedbaných veřejných prostranství je u nás stále dost. Určitě bych se chtěl zaměřit na zakládání vodních ploch. I kdyby to měla být jen malá jezírka, problém nedostatku vody v krajině se musí řešit už na obecní úrovni. Nabízí se obnovení vodního prvku v parku na Jezerce a instalace pítek pro lidi i psy ve všech parcích Prahy 4. Vodní prvky a retenční systémy musíme zakomponovat už do nově vznikajících projektů v oblasti veřejných prostranství. S tím souvisí využití dešťové vody při údržbě zeleně.

Mám rovněž zkušenosti z oblasti školství, protože jsem působil jako ředitel a majitel v soukromém školství (například Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého). Podle mě však v současném, překotným tempem měnícím se světě, neexistuje jednoduchý koncept na úspěšné školství, ani na celostátní, ani na regionální úrovni. Školství je jako loď, kterou musíme upravovat během plavby. Koalice na Praze 4 hodlá podporovat školy tak, aby připravovaly naše děti a mládež na budoucnost, ale při vzdělávání nezapomenou na minulost, tak, aby kráčely směrem k otevřené, efektivní, fungující, moderní a ještě lepší škole.

Václav Krištof,

předseda Klubu Strany soukromníků České republiky Praha 4

