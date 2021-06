Krkoška (ANO): Děti z Budišova budou mít nové centrum zájmových kroužků

reklama

Moravskoslezský kraj přispěl na rekonstrukci zchátralého objektu, ze kterého se stalo moderní Centrum volnočasových aktivit.

Děti tak budou chodit do zájmových kroužků do příjemného a bezpečného prostředí, centrum bude mít i řadu dalších využití, například se v něm budou konat letní tábory. Městu Budišov nad Budišovkou kraj poskytne dotaci i na přípravu zpřístupnění Jezerního dolu v Krajině břidlice.

„Budišov nad Budišovkou patří mezi lokality zařazené do takzvaných znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje a podpora obcím v této části regionu je jednou z našich priorit. Snažíme se místním lidem vytvořit podmínky pro spokojený život, věřím, že krásné nové centrum pro děti je jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že na rekonstrukci centra schválil kraj dotaci tři miliony korun. Obec bude ve finále čerpat dotaci pouze 2 miliony korun díky nižší ceně zhotovitele, kterou obec vysoutěžila v rámci veřejné zakázky. Celkové náklady byly vyčísleny na 5,7 milionu korun, podílelo se na nich ze svého rozpočtu město. Centrum bylo otevřeno koncem června, už během letních prázdnin tu budou děti trávit čas, a to na letních táborech a sportovních soustředěních.

„Stávající prostory centra děti sice využívaly, ale chátrající objekt nabízel jen technicky nevyhovující provizorní klubovnu a hudební zkušebnu. Děti do kroužků docházely i do náhradních prostor v místní základní škole a do kapacitně nedostačujícího střediska volného času. Teď se díky rekonstrukci mohou těšit na moderní a funkční prostředí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a doplnil, že centrum bude mít bezbariérový přístup do všech jeho částí.

„Centrum volnočasových aktivit budou moci využívat také školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní soustředění a letní tábory, které se ubytovávají v našem středisku volného času. Díky podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli zkvalitnit nabídku volnočasových aktivit pro místní školáky i turisty,“ řekl starosta města Budišov nad Budišovkou Patrik Schramm. Dodal, že se město snaží lákat i výletníky.

„Turistům jsme aktuálně také zpřístupnili novou třicetimetrovou rozhlednu Halaška a během prázdnin dokončíme Naučnou stezku K Jezernímu dolu a připravujeme samotné zpřístupnění Jezerního dolu občanům a turistům,“ dodal starosta Patrik Schramm.

Na rekonstrukci Centra volnočasových aktivit přispěl kraj 2 miliony korun, a to v rámci programu na podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Na projektovou dokumentaci, díky které bude zpřístupněn Jezerní důl, půjde z krajského rozpočtu 318 tisíc korun. „Jezerní důl je jediný v Krajině břidlice, ve kterém by se výletníci mohli projet na lodičkách. Zpřístupnění dolu veřejnosti a třeba komentované projížďky by mohly být velkým lákadlem. Obec by tak posílila svůj cestovní ruch, který je důležitý i pro místní podnikatele. Věřím, že se projekt podaří co nejdříve dotáhnout do zdárného konce,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

