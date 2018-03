Krnáčová (ANO): Praha vdechne nový život Bubnům. Stavět se může do čtyř let

Studie bude počítat i s budovou filharmonie na Vltavské a administrativně správním centrem v okolí stanice Nádraží Holešovice. Výběrové řízení na zpracovatele studie proběhne v květnu, hotová by mohla být na konci léta. Stavět se může začít za čtyři roky.

„Z hlediska rozvoje širšího centra Prahy jsou Bubny nejvýznamnějším transformačním územím, které má potenciál pozvednout celé město ekonomicky i kulturně. Proto je důležité, aby se staly výstavní pražskou čtvrtí s příjemným městským prostředím a dostatkem veřejné vybavenosti,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka Prahy.

Rada hl. m. Prahy již dříve zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) připravit pro Bubny územní studii, ten se rozhodl vypsat otevřené výběrové řízení. Zároveň si IPR nechal zpracovat odborné posudky území Holešovic u pěti nezávislých renomovaných architektonických kanceláří. Ty posloužily jako podklad pro budoucí zpracovatele a nastiňují, na jaké detaily se ve studii soustředit.

„Bubny jsou transformační území o velikosti 110 hektarů, což je jen o něco méně než rozloha pražského Starého Města. Cílem dodatečných analýz a posudků bylo zajistit, že vzniklá územní studie bude odpovídat jak potřebám lokálním, tak i celého města. Můžete si to představit jako výrobu chybějícího dílku puzzle, který dlouho nikdo nemohl najít. Měl by pohodlně propojit Holešovice a Letnou a dobře navazovat na oblasti za řekou,“ uvádí Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

„Součástí zadání územní studie bude i realizace koncertního sálu u metra Vltavská a prověření rozvoje okolí Holešovického nádraží. Důraz je kladen na synergii bydlení, pracovních příležitostí, obchodu, kultury a služeb. To vše při zajištění komfortní dopravy, jak osobní, tak i hromadné,“ dodává primátorka Adriana Krnáčová.

Studie bude jakýmsi hracím polem a podkladem pro změnu územního plánu. Na filharmonii, administrativní centrum i jednotlivé stavební bloky budou poté vypisovány architektonické soutěže.

„Bubny a Zátory řeší Praha už přes dvacet let. Je to dlouhá doba, ale není neobvyklá. Například londýnské nádraží King´s Cross, celosvětově uznávaný úspěšný příklad revitalizace brownfieldu, se připravoval na transformaci od počátku 90. let a dokončení je plánováno na rok 2020. Přitom King´s Cross má 4x menší rozlohu než Bubny,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Jaké jsou další kroky?

Časová osa

květen 2018 - Výběr zpracovatele na územní studii

září 2018 – Schválení územní studie

září 2018 – Úprava změny územního plánu (na základě územní studie)

květen 2019 – Udělení výjimek ze stavební uzávěry

2020 – Schválení změny územního plánu

2020 – Sejmutí stavební uzávěry

2020 – 2035 – Koordinovaná výstavba ve spolupráci s investory, městem a státem

