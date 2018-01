Krnáčová (ANO): Příjemcem Tříkrálové sbírky je Centrum sociálních služeb Praha

Několik tisíc kusů oblečení a množství drogerie i trvanlivých potravin zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i Pražané shromáždili v rámci první magistrátní Tříkrálové sbírky, která se konala od 8. do 15. ledna ve Škodově paláci. Příjemcem sbírky je Centrum sociálních služeb Praha.

Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová v pátek 19. ledna 2018 osobně předala část sbírky do Azylového domu Šromova a do Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS. Ostatní darované věci budou využity v několika dalších azylových domech a nočních noclehárnách pro lidi bez domova.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



„Ráda bych poděkovala všem těm, kteří se do sbírky zapojili. Je milé zjištění, že je mezi námi stále dost lidí, které osud druhých nenechává lhostejnými. Při dnešní návštěvě jsem si uvědomila, že obdarovaní jen třeba neměli tolik štěstí, co my a vybrané věci od zaměstnanců magistrátu a Pražanů jim udělaly radost. Ještě jednou veliké díky,“ uvedla při této příležitosti primátorka, z jejíž iniciativy byla magistrátní Tříkrálová sbírka organizována.

Dodala, že letošní první ročník sbírky považuje za velmi úspěšný, a proto doufá, že bude mít Tříkrálová sbírka své pokračování i v příštích letech.

autor: PV