Krumer (SPD): EU se po dlouhých diskusích shodla na znění Migračního paktu

Není to ale skutečně migrační pakt, ale spíše je to daň z hlouposti a neschopnosti nebo servilita odpovědných politiků k EU. Vzpomeňme, jak hlásala Merkelová s euforií "My to zvládneme", a k tomu se přidali další vítači nelegální migrace.

Hlavní problém je v lhostejnosti a neschopnosti EU zajistit hlídání venkovních hranic EU. Nezbytné je hlídat hranice Schengenu, migranty diferencovat a po prověření přijmout ty migranty, kteří jsou opravdu a konkrétně ve svých zemích, odkud prchají, pronásledováni a ohroženi na životech. Řada migrantů u nás si vybere finanční podporu a odjede zpět do svojí země. Odtud si elektronicky vybírá dávky, občas se k nám přijede podívat a užívá si nadstandardní podmínky, které jim Fialova vláda poskytuje.

K tomu po kritice vláda uvádí, že elektronický systém to neumí rozeznat. Ale tímto ke státům EU despotickým paktem EU ti odpovědní, a ještě k tomu bohatě a nadstandardně placení politici zastírají svoji neschopnost, a přehazují to na členské státy.

Přijatý pakt znamená povinnost členských států přijímat migranty přerozdělováním, nebo za každého přerozdělováním přiděleného migranta vysokou částku EU platit. Jedině snad je možné přijmout třetí možnost, to je jako náhradu za případné nepřijetí vyslat na venkovní hranice Schengenu na jejich hlídáni svoji armádu a policisty a podílet se na její ochraně.

To je ale zatím dost nejasné, za jakých podmínek, kolik a kam je vyslat. A dokonce to podle všeho vypadá, že tu migraci EU podporuje. Ale ti kteří to v bruselské EU rozhodují, mají odpovědnost za nedodržování zákonů, šikanování a vraždění obyvatel států, do kterých migranti přes nekontrolované hranice přicestují. Jak píše výstižně spisovatel Vondruška v článku v časopisu TÝDEN "To není migrace, je to vpád!"

Ještě k tomu máme u nás už přes milion migrantů, to je v přepočtu na obyvatele každý desátý, což je už teď nejvíc ze států EU. Řadu z nich nadstandardně živíme ze sociálních služeb našeho státního rozpočtu. Značná část našich občanů si tak klade otázku, zda je kromě jiného i z těchto důvodů pro nás výhodné setrvávat v EU, což taky rozděluje naši už tak rozpolcenou společnost.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

