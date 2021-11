Krumer (SPD): Je to jinak, než nám Brusel vnucuje

reklama

Je nezpochybnitelná pravda, že je nezbytné chránit přírodu, a omezovat zdroje, které způsobují poškozování životního prostředí. Ovšem Bruselští nadlidé ze sebe dělají hlupáky, a z nás svoje poddané. Vymýšlejí nesmysly, a svojí nekompetentností ničí národní státy, jejich ekonomiku, a životy lidí. Zaměřují se však, a zřejmě úmyslně, na vedlejší příčiny ničení přírody, a životního prostředí. Jejich největším nepřítelem jsou lidé, jejich automobily a byty, to že svítí, topí, myjí a koupají se v teplé vodě, a vaří si jídlo. Zcela opomíjejí to podstatné, co ničí přírodu, nás, i jednotlivé státy. Jsou to armády, jejich zbraně a technika, přesuny a zásobování armád, jejich základen po celém světě, zkoušky zbraní, jejich výroba, výroba vojenské techniky a vybavení armád. Vyvolávání majdanů, státních převratů a válek v zemích pro ně strategicky a surovinově zajímavých. Po nich do těchto zemí nastupuje armáda, a ničí infrastrukturu a životní prostředí bombardováním, útoky pozemních vojsk, námořních křižníků a dalších vojenských lodí, ponorek a jejich raket. V těchto zemích si vybudují svoje vojenské základny, a zůstávají tam dočasně trvale. To opět vyžaduje logistiku, náročné přepravy, a tím další zbytečné produkování CO2 a dalších škodlivin.

V těchto aktivitách vedou NATO, USA, a v EU drží prapor především Německo, a ti jsou hlavními viníky znečišťování životního prostředí. Německo vyvolalo dvě hrůzné světové války ve dvacátém století, které se podepsaly i na ničení životního prostředí. Teď pod záštitou EU ničilo a ničí naše zemědělství, potravinářský průmysl, když zabetonováváním a stavbami na naší zemědělské půdě, které už změnou územních plánů buď nekompetentními, anebo uplacenými úředníky zmizelo na 60%. Zde staví svoje sklady, fabriky, montovny, supermarkety a sídla firem. Jsme pro ně dobří jako odbytiště jejich často i nekvalitních přebytků, a jako levná pracovní síla. Stačí si jenom odpovědět na otázku, proč si tato svoje zařízení nestaví u nich doma, anebo v rozvojových zemích na příklad v Africe, kde je nedostatek pracovních příležitostí, a přebytek obyvatel, a namísto toho, si levné pracovní síly verbují a dovážejí k nám. Tam by měli zaměřit svoji aktivitu, a těmto zemím pomáhat. Takto k nám, pro ně výhodně, vozí ze zahraničí svoje přebytky a materiál, a do EU nelegální migranty. To spolu s výstavbou dálnic a dalším zabetonováním území rovněž způsobuje splachování povrchové vody, namísto jejího potřebného vsakování, a tím i úbytek, a nedostatek podzemní vody.

Pro tyto firmy zahraničních majitelů verbují a organizují dovoz, často i nelegálně, desetitisíce levných zahraničních dělníků tak zvané pracovní agentury. Ti gastarbajtři pendlují mezi svými mateřskými zeměmi, ubytovnami a pracovišti u nás, a to vyvolává další nároky na dopravu, a to jak silniční, tak i leteckou. Dovážením pracovních sil, zboží a materiálu i ze zahraničí, se po silnicích Evropy a také našich silnicích, denně pohybují tisíce nákladních aut, produkují zplodiny, často jsou přetížené, a ničí naše silnice a životní prostředí. O tom se ale nemluví, anebo mluvit nesmí. TV a mainstream o tom mlčí, a stávají se tak spoluviníky tohoto stavu.

Další znečišťování životního prostředí, a dá se říci že rozhodující, je vulkanická činnost, která tady byla od nepaměti. Také lesní požáry, z nichž většinu nezaviňuje člověk, ale bouřky, blesky, sucho, a samovznícení. To se však při strašení o znečišťování životního prostředí také nehodí, nezmiňuje, anebo zamlčuje. Přispět k ochraně životního prostředí, může každodenně každý z nás. Na příklad pravidelně a pečlivě třídit odpad, kterého se i u nás produkují tisíce tun, udržovat svoje okolí v čistotě, vést k tomu v rodinách a ve školách i naše děti. A výrobci by se měli nejenom zamyslet, nad nesmyslnými jednorázovými obaly z plastů a jiných materiálů, do kterých balí svoje výrobky, aby se často zbytečnou velikostí, a barevností obalů, lépe prodávaly. Měl by také tento způsob reklamy svých výrobků změnit, a šetři s obalovými materiály, a tím snížit jejich výrobu, a šetřit přírodu. A úředníci v Bruselu, i ti, kteří si říkají politici, by už konečně i v ochraně přírody a životního prostředí měli vzít rozum do hrsti, pokud však ještě nějaký mají. Jinak to vypadá, že už přemýšlejí pouze přes svoji peněženku, rychle naplnit svoje bankovní konta, a jak se zalíbit svým donátorům.

