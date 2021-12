Krumer (SPD): Němci přikládají pod kotel - zeleným tažením

reklama

Ukazuje nám cestu, která je výhodná pro akcionáře, investory a Německo, ale ne pro naše občany. Základní chyba a nesmysl je jím navrhované rozdělování zatím našeho, ale strategického odvětví výroby a distribuce (i když té už ne tak našeho, kdy se v tichosti od ČEZ distribuce oddělila) elektřiny ČEZ, na několik samostatných a.s., které se dají snadno privatizovat. Zájmy akcionářů jsou především zisky pro sebe, ale ne pro spotřebitele.

Tyto akciové společnosti, a dokonce kdyby v nich stát neměl majoritu, jak navrhuje také jeho akcionář Šnobr, jsou dalším důvodem výrazného navyšování cen energie. ČEZ se musí vrátit celý do vlastnictví státu, protože my vyrábíme už v současnosti o třetinu elektrické energie navíc a prodáváme ji do zahraničí. Prosazujeme především atomové elektrárny, protože u nás tak nefouká vítr od moře ani není stabilní sluneční svit, těžba uhlí se zastavuje, a výroba z toho tak může být pouze malým segmentem mixu výroby elektřiny.

Co nám napáchala parta solárních baronů, kteří byli ve správnou chvíli "u toho", prosadili si téměř trojnásobnou výkupní cenu a její zafixování na desetiletí (mluvit o tom by mohla paní Vitásková, která jim šlápla do jejich písečku) a výsledek vidíme každý měsíc, když musí každý odběratel platit za jejich dodávky do sítě téměř trojnásobnou cenu do jejich kapsy, než platíme jiným dodavatelům. Cesta je neúčastnit se obchodování na burze, kdy Německo a státy se zeleným šílenstvím, snahou o federalizaci EU s jediným řídícím centrem, zaviňují nejenom nedostatek el. energie, ale tím i její vysoké ceny na burze. Stát by tak mohl zastropovat cenu el. energie pro domácnosti a naše podniky a její přebytek prodávat za světové ceny cizím odběratelům. Zahraniční investoři už se těší na to, až budou mít v naší energetice majoritu, protože skoupí naše akcie.

I to dokazuje, jak je pro nás nevýhodné být v EU, která je diktátorská, vymýšlí nesmysly, kterými likviduje národní státy a jejich ekonomiku, a my zde nejsme partneři, ale jako poddaní a kolonie. A současná nastupující světová hospodářská krize, k tomu politizace dostavby Dukovan vyloučením z tendru ruské a čínské firmy, nejenom dostavbu, ale i elektrickou energii výrazně prodraží o stamiliardy, a řada domácností i podniků na to nebude mít, pouze to řetězově prodraží výrobu zboží a potravin, a to zase zaplatí občané.

Nejde jenom o dostavbu Dukovan, ale také o stabilní bezpečný provoz a trvalou dodávku kvalitních a podle cen na trhu levných palivových tyčí do našich atomových elektráren, což už desetiletí prokazuje Rusko. Jaké lepší reference pro dostavbu Dukovan které byly postaveny ruskou technologií a převážně Ruskem, se subdodavatelskou účastí našich firem, bychom si mohli přát. Snad ty od krachující firmy USA Westinghouse, anebo od příkazů centralizovaného vedení EU s rozhodujícím vlivem Německa, které na rozdíl od nás odmítá atomové elektrárny? To by nás dostalo zcela do kolen.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

