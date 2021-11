Krumer (SPD): Nesmíme být lhostejní k současnému dění

reklama

Kdo říká, že zdražení elektřiny nejde řešit, tak neříká pravdu. Můžou za to ti, kteří zavinili po roce 1989 zcizování našich výrobních kapacit, i díky divoké i kuponové privatizaci. Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 16% Ano, ale jen důchodců 1% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 80% hlasovalo: 55147 lidí

Nadávají a kritizují dobu před rokem 1989, ale sofistikovaně rozkradli a rozebrali ty majetky, které lidé v té době vytvořili a vybudovali. Příkladem toho jsou zejména výrobní elektro kapacity, a jejich přenosová soustava. Dokonce tyto dvě související oblasti, ČEZ nedávno v tichosti od sebe oddělil, a vznikly dvě firmy. To rovněž zaviňuje zdražování ceny elektřiny. I tady by se mělo rozkrýt, kdo a proč to rozhodl, kdo z toho má výhody a zisky, a jmenovitě, kdo a jak velkým je akcionářem. Byla by to práce pro orgány činné v trestním řízení, protože je to strategická komodita pro všechny činnosti. Také by to byla i práce pro BIS, ale ta je asi zaneprázdněná, musí řešit Vrbětice.

Všechno se dá řešit, když je vůle věnovat se prioritám. Pozastavit, anebo zrušit plánované nákupy pro armádu, těch devadesát miliard použít na vykoupení akcií a majetku státem, odejít z burzy, stanovit a regulovat přijatelné ceny elektřiny pro občany. Tu třetinu elektřiny, kterou vyrábíme navíc, prodávat sousedním zemím za ceny na mezinárodním trhu obvyklé. Rychle vyhlásit výběrové řízení na dostavbu Dukovan, bez pletich, kdy se v současnosti politizuje účast zájemců o tendr, a vylučují se ti nejlepší, nejspolehlivější a nejlevnější, Rusko a Čína. V tom jsou další stamiliardy, které by se daly pro státní rozpočet ušetřit. Rusko už dostatečně a dlouhodobě prokazuje svoji kvalitu, stabilitu i provoz našich atomových elektráren, které převážně budovalo, dodává do nich spolehlivě a bez problémů palivové tyče. Neposlouchat a nerespektovat příkazy a vyhrožování z EU, pracovat pro naše občany, a pro náš stát. Horší to být už nemůže než to, co se na nás valí z EU, včetně Green Dealu, a to také převážně zaviňuje současné problémy. Nebo budeme svítit opět loučí a svíčkami, vyrábět elektřinu třením ebonitové tyče liščím ocasem, a čekat, až bude svítit slunce a foukat vítr.

Převzato z Profilu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



