Krumer (SPD): Podpásové útoky proti vládě a Babišovi pokračují ze všech stran

reklama

Je to jenom další trapný útok na předsedu vlády Babiše jako součást předvolebních hrátek demobloku spolu s Piráty s cílem dostat se k moci a dokončit ten marast, který strany a hnutí z demobloku započaly, když byly ve vládě. Jenom ten nadpis už charakterizuje Holuba ze Seznamu, ale správně by měl znít Daň za ty, kteří nám vládli před Babišem. Voliči sami rozhodnou, kolik vrátí eráru.

V článku vyzvedává návrhy demobloku a Pirátů na zdanění všeho možného, kritizuje, kolik peněz se dalo na kompenzace podnikatelům za covid opatření v posledních deseti měsících. Opomíná ale, že daleko větší tlak na kompenzace byl z opozice, která neustále kritizuje, že to je nedostačující, a zároveň křičí a kritizuje vládu za to, že je vysoký schodek státního rozpočtu. Ale pravda je úplně jinde.

Po celou dobu, kdy je Babiš premiérem, pouze řeší pozůstatky z rozkladu našeho hospodářství, které napáchaly především hnutí a strany, které se nyní před volbami všemi prostředky včetně podpásových útoků derou do vlády a zneužívají k tomu spřátelený mainstream včetně pro ně aktivistické ČT. To, že hlavní problémy v ekonomice a našich podniků jsou z minulosti, kdy se po roce 1989 všechno, co fungovalo, zničilo, rozebralo, a majetek mizel do zahraničí a kapes těch, kteří byli u toho, nehoráznosti, jako jsou elektrovoltaická pole politiků a jim spřízněných, kdy si na to schválili vysoké výkupní ceny, které jim všichni musíme platit a stály nás už stamiliardy, a ty výkupní ceny pro ně platí dodnes.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmizení desítek miliard z důchodového fondu i směšná a nevýhodná pro nás, a asi výhodná pro aktéry, směna našeho zlatého pokladu za papíry. Zničení našeho zemědělství a mizení zemědělské půdy změnou územních plánů na plochy stavební, na kterých se stavěly a staví sklady, montovny, fabriky, supermarkety a další objekty lobbistických developerů, a to převážně pro zahraniční majitele, kteří do těch skladů a supermarketů vozí svoje často i nekvalitní přebytky a stamiliardové zisky z toho si odvážejí do svých mateřských zemí, a to převážně do Německa. Ale opravovat přetížené silnice od přetížených kamionů nechají také na nás. Jako levné pracovní síly si do nich rovněž dovážejí zahraniční gastarbajtry.

Nedozírné škody dělá parta rusofobů a těch, kteří útočí na Čínu, jako je cesta Tchaiwance Vystrčila, sprosté a drzé výpady na Rusko Novotného, obou Kolářů a dalších demoblokařů, přejmenovávání názvů ulic, znevažování úlohy Rudé armády při osvobozování naší vlasti od napadení, zabrání a ničení hitlerovským Německem. Rovněž podporou Sudetenmanschaftu, také za souhlasných signálů z EU, v jejich snaze o zrušení dohod vítězných mocností, které uzavřely ke konci druhé světové války na Jaltě a jsou vyjádřeny v Benešových dekretech.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 79% Nechci 14% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 847 lidí

V rozporu s tím navracení majetku i potomkům těch, kteří kolaborovali s Hitlerem, bojovali ve Wehrmachtu, podporovali vpád hitlerovského Německa do evropských zemí, Ruska a do dalších států světa, a aktivně pracovali proti našemu státu a našim zájmům. Překrucování historie a hanobení hrobů vojáků RA, kteří se největší měrou zasloužili o vítězství nad hitlerovským Německem, a tím i o to, že tady dnes můžeme žít a mluvit česky.

Když k tomu přidáme pravidelné a primitivní Šťastné pondělí s Dusilem a Šídlem, jehož čučkaři trapně útočí převážně na Babiše, vládu a prezidenta Zemana, tak spodina žurnalistiky je tím jasně definována a pan prezident Zeman měl zase pravdu. K tomu ještě porno Janda a jeho Evropské hodnoty, které mají zastání u MV a jsou financovány i ze státního rozpočtu, se pasují na diktátorského vrchního cenzora.

Samozvaní cenzoři mažou všechno i z Facebooku, co se jim nelíbí, dělají seznam takzvaných dezinformátorských internetových webů a periodik, do kterých zařadili i Parlamentní listy. Rovněž vytvářejí seznam takzvaných dezinformátorů, což jsou podle jejich tezí všichni, kteří mají jiný názor než oni. Podobné seznamy se dělaly a dělají za všech diktátorských režimů, byly i v době druhé světové války, když nás anektovalo hitlerovské Německo ve svůj protektorát. A ti nepohodlní se posílali do koncentračních táborů k mučení a do plynu.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Krumer (SPOZ): Předvolební zmatek, ale i světlo na politické scéně Krumer (SPOZ): Příkazy, diktát a neschopnost EU Krumer (SPOZ): Špatně mířená opatření proti šíření coronaviru Krumer (SPOZ): Zmatek v covid opatřeních

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.