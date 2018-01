Krumer (SPO): Kteří jsou váleční veteráni, na které můžeme být hrdí?

Říká se, že žijeme v míru. Je to ale jenom fikce. Statisíce lidí jsou i dnes vražděni v nespravedlivých válkách po celém světě pro zájmy mocných. Proti tomu, jak se rozšiřuje NATO a počty vojenských základen USA ve světě, jak se uměle vyvolávají konflikty pro velmocenské zájmy, a pro zisky zbrojařů, pod záminkou šíření západní demokracie, je bývalá „studená“ válka pouze slabým odvarem. Překrucují se dějiny, někde i za podpory nebo mlčení volených politiků jsou hanobeny pomníky Rudé armády, která osvobodila také Československo od anexe fašistickým Německem. Sudetoněmecké sdružení již otevřeně říká, že se zruší Benešovy dekrety, a že se národní státy slijí v jeden Evropský stát. Na jejich srazy jezdil ministr Herman a místopředseda minulé vlády Bělobrádek s pozdravnými projevy. Zapomíná se na miliony vojáků, kteří obětovali svoje životy v boji proti fašismu, abychom my zde dnes mohli žít. Zapomíná se na další miliony civilistů, které vyvraždilo hitlerovské Německo. Okupační armáda USA, oproti dohodám s Gorbačovem, zůstává se svými vojenskými základnami v Německu, umožňuje vznik, vyzbrojování a posilování Bundeswheru, a rozšiřuje se NATO na východ. Nehlídají se státní hranice a hranice Schengenu, proti organizované invazi nelegálních migrantů do Evropy. Místo toho, Bundeswher pod záštitou armády USA, stojí společně s NATO na hranicích Ruska, a naše armáda, pod velením Bundeswheru, je také u toho.

Na roveň se staví hrdinní váleční veteráni, účastníci bojů druhé světové války z východní i západní fronty proti fašismu, s těmi dnešními „veterány“. S těmi, co se účastní misí za velmocenské zájmy USA jako součást jednotek NATO, které okupuje země zdevastované a rozvrácené předešlými útoky velmocí, pro jejich strategické a hospodářské zájmy pod záminkou šíření západní demokracie. Naše minulá vláda je na tyto mise vysílá, a pražská kavárna se z toho raduje. Tím jsou uráženi ti, kteří bojovali proti fašismu ve druhé světové válce, a pošlapává se i úcta k těm, kteří za naši svobodu padli. Neziskové organizace dostávají desítky miliard, včetně miliardových příspěvků ze státního rozpočtu a přitom řada z nich, zejména politické, ochranářsky zelené a ty, které se účastní podpory invaze tak zvaných ekonomických migrantů do Evropy, svojí činností škodí naší zemi.

Pokud k tomu přidáme sestavu, která kandiduje jako vyzyvatel prezidenta Miloše Zemana, tak včetně zveřejněné společné fotografie jejich manželek, to připomíná scénku z filmu „Hoří, má panenko“. Také z tohoto pohledu, pokud chceme zachovat samostatnost v rozhodování, koho na naše území vpustíme, a suverenitu naší země, je jedinou správnou volbou zvolit Miloše Zemana naším prezidentem na další období.

Každý si zatím ještě může, a podle signálů z Bruselu už to nebude trvat dlouho, kdy se to změní, pokud budeme v EU, pod argumenty současné situace na otázku koho volit, a jakou budoucnost naší republiky si tím přeje, rozhodnout sám.

Převzato z profilu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPO



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nejtransparentnější je Horáček, nejméně průhledný Zeman, ukázala analýza Alena Gajdůšková podpořila Drahoše. Ozvali se Škromach, Foldyna i Ovčáček Zeman tyhle volby zase vyhraje, napsal mezinárodní expert. A poprosil jeho voliče o osm minut času Je to vážné: Od Miloše Zemana vyšla před 1. kolem důležitá výzva příznivcům. A je opravdu veselo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV