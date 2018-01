Krumer (SPO): Zákony a pravidla platí jen pro někoho

V sobotu dopoledne, v době prezidentských voleb, přenášela ČT v přímém přenosu kongres ODS. Je to strana, která v minulém období byla ve vládách, které mimo jiné likvidovaly státní majetek jeho rozdáváním a odkláněním za pakatel svým domácím i zahraničním souvěrcům a přátelům.

Česká televize dovolila, aby v přímém přenosu v průběhu voleb předseda ODS Fiala, urážel a kritizoval prezidenta Zemana, vyzýval voliče, aby ti, kteří ještě nevolili, šli k volbám a Miloše Zemana na další období nevolili. Ptám se, zda tím nebyly porušeny nejenom zákony o ČT, volební zákon ale i základní principy slušnosti a morálky, kterými se Fiala neustále oháněl a chválil se, jak je dodržuje. Možná to byla také součást připraveného a zaplaceného scénáře proti opětovnému zvolení Miloše Zemana prezidentem. Co dělala rada ČT, MV ČR a jeho útvar Romancovové, Ústřední volební štáb a další zodpovědní, že tomu nezabránily? Nebo snad tato režie byla za nějakou odměnu tolerována? Obracím se na tyto orgány, na poslaneckou sněmovnu a senát, aby konaly stejně tak intenzivně, jako shazují z komína Čapí hnízdo.

PaedDr. Vladislav Krumer SPO



Odmítám platit tu agitační ČT, která nadbíhá jednomu, tomu jedinému správnému názoru, který chce slyšet. Ať si ji někdo koupí a za svoje miliardy si platí její dnešní protagonisty, kteří si za peníze poplatníků dělají svoji politiku. Pokud by to byla soukromá firma, tak by se asi z mnoha stávajících zaměstnanců ČT stali nezaměstnaní. Mohla by zůstat povinnost platit za televizi, právem poplatníků by však mělo být, aby sami rozhodli, které televizi tento svůj televizní poplatek přidělí.

Je právo každé registrované strany a hnutí na volební agitaci, a je právo každého voliče, volit koho chce. Musí při tom však být respektovány a dodržovány základní normy a zákony.

