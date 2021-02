Krumer (SPOZ): Zmatek v covid opatřeních

reklama

Vidím jedinou cestu, jak zklidnit národ a vypořádat se s bezpáteřními, kteří kážou vodu a pijí víno. Jinak se to v naší zemi už těžko dá dohromady. K tomu ještě přichází paskvil zákona připravený Hamáčkem, ve svém důsledku ještě horší, než je nouzový stav. Pandemický zákon obchází parlament a dává ministru zdravotnictví pravomoci, jako kdyby to byl protektor. To už nabourává parlamentní demokracii a pokračuje se ve stopách předsedy ústavního soudu Rycheckého.

Všechno to ukazuje na pokračování akcí antibabiš a antizeman. Vládní koalice se v podstatě rozpadla, když koaliční partner ČSSD dělá politiku nejenom proti Babišovi, ale proti suverenitě našeho státu. Hamáček vyzývá strany a hnutí, aby nešly do koalice s hnutím ANO, a sám v koalici je. To už je víc než za hranou. Petříček v zahraniční politice dělá všechno pro to, aby se zalíbil Bruselu bez ohledu na to, že to škodí naší zemi. Trapně iniciuje útoky na Rusko a prosazuje další sankce v souvislosti s zinscenovanou fraškou Navalnyj a vedle nepovedené obdobné akce Skripal, která vyšuměla, a tak opět nastupuje novičok a snaha destabilizovat Rusko. Škodiči, kteří se radovali nad majdanem na Ukrajině, si naivně myslí, že se jim totéž povede v Rusku, a náš ministr zahraničí tomu asistuje. Díky moudrosti a trpělivosti Putina vůči agresivitě NATO a některých politiků zatím nezačala třetí světová válka.

Po přešlapech a v podstatě zradách Prymuly, Hniličky, Petříčka a dalších, jak řešit situaci, kdy svojí antibabišovskou činností ČSSD zradilo koaliční závazek, je cesta ukončit činnost vlády, která ztratila většinu, a pověřit sestavením nové vlády opět Babiše. Do vlády ustavit odborníky, kteří by dovedli vládu k novým volbám. Babiš, Schillerová, Havlíček, Toman, Dostálová by měli pokračovat, aby se zachovala kontinuita v rozhodujících oblastech.

Zároveň využít další odborníky, kteří jsou rozvážní, bez arogance, připouštějí diskusi a objektivně se dívají na coronavirus i na další potřebu zklidnit a stabilizovat společnost. V tom je důležitá funkce zejména ministra zdravotnictví a ministra vnitra. Do funkce ministra zdravotnictví ustavit odborníky typu profesora MUDr. Berana, CSc., a MUDr. Vladimíra Čížka, kteří umějí jednat konzistentně, s rozvahou a ukazují na skutečné problémy i s návrhy řešení, jak nezničit naší ekonomiku, životy a zdraví občanů.

Do funkce ministra vnitra ustavit politika typu Ing. Radima Fialy z SPD, který je druhé volební období poslancem parlamentu i zastupitelem Olomouckého kraje, má zkušenosti nejenom z centra, ale i z krajské a místní politiky, a jedná s rozvahou ve prospěch suverenity naší země.

Neustálé útoky na premiéra Babiše a prezidenta Zemana i z jejich nejbližšího okolí a podporované ČT jsou inscenovány ze strachu demobloku a Pirátů, že se nedostanou k moci, protože nyní je na tahu prezident Zeman, může takové kroky udělat a zachovat ústavnost, náš stát a jeho kompetence, a značně tak oslabit jejich ambice vládnout.

PaedDr. Vladislav Krumer SPOZ

Nejsem už člem SPOZ, jsem nezávislý.

