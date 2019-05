Krutáková (STAN): Poláci budou rozšiřovat důl směrem k ČR, v oblasti zmizí voda

Slyšeli jste už o plánu na rozšíření polského dolu Turów u českých hranic?

Tento obří důl je jen 20 kilometrů od Liberce a měl by se rozšiřovat blíže k českým hranicím tak, že by byl vzdálen od obce Uhelná jen 1200 metrů. Co je ale nejhorší, s jeho rozšířením zmizí v celé oblasti voda.

Proto budu v nejbližší době interpelovat ministra životního prostředí, aby nám vysvětlil, co s tím bude dělat. A vy můžete do 10. června zaslat jeho ministerstvu svou připomínku. Viz návod Greenpeace ZDE.

Ing. Jana Krutáková STAN



