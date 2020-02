Kuba (ODS): Projekt letiště je jen černá díra, kde každý měsíc mizí další a další miliony

reklama

Zastupitelstvo kraje bylo tentorkát úplně neuvěřitelný. To si dejte to je fakt dobrý.

Jak jsem slíbil, tak my jsme jako ODS - Občanská demokratická strana navrhli, že by se teď měla zastavit příprava stavby megalomenského PARKOVIŠTĚ pro kamiony u českobudějovického letiště za ČTVRT MILIARDY KORUN. Hlavně proto, že tady pořád nikdo neví jaký provoz letiště bude nebo nebude. NIKDO z radních to pořád NEVÍ Jestli teda přijde nějaký strategický partner nebo ne, co by to vlastně znamenalo, nebo co bude v areálu letiště ještě potřeba. V diskuzi nám všichni v podstatě dávali za pravdu. I koalice. Všichni vlastně uznávali, že v téhle chvíli je to nesmyslně velká investice a jestli ji tam třeba bude nějaký strategický partner chtít, tak at' ji zaplatí ze soukromých peněz. Navrhli jsme taky to, aby vedení kraje předložilo variantu, jak tam teď přechodně zřídit nějakou odstavnou plochu pro kamiony, aby zmizely z Dlouhé louky v Č. Budějovicích.

To letiště už stálo 1,4 miliardy a pořád nic. Je prostě nesmysl utratit další čtvrt miliardy. Teď je rozumné počkat na jednání s potencionálními strategickými partnery. A navíc je třeba počítat s tím, že odpočívky pro kamiony se zázemím budou u dálničního obchvatu města. No takže po zhruba hodinové diskuzi se hlasovalo o tom, zda tenhle náš návrh zařadí na program jednání zastupitelstva. Tak to funguje. Hlasování podpořila i koalice, takže to prošlo. Huráááá. Máte pocit, že vyhrál zdravý rozum.

No tak teď asi čekáte šťastný konec? Jako že jsme v tom bodě odhlasovali zastavení přípravy toho megalomanského projektu a zadali vedení kraje hledání přechodné rozumné varianty.

No a já vás překvapím. Bohužel že NE!

Koalice najednou hlasovala proti tomuto usnesení. Takže celou dobu mluví o tom, jak na tom vlastně pracovat nechtějí, a pak když to mají potvrdit hlasováním, tak je to zase jinak. Nikdy jsem ještě neviděl v předsálí tolik naprosto zmatených novinářů. Je to jen další důkaz, že tahle koalice řízení projektu letiště teda fakt nezvládá. Je to jen černá díra, kde každý měsíc mizí další a další miliony, aniž by Jihočeši mohli někam létat a kdokoli z vedení kraje věděl jaké to má řešení.

Tohle už chce fakt změnu!

