Kuba (ODS): Testovalo nejspíš hlavně proto, aby to “vypadalo”, že se testuje

To je samá chytrá karanténa a e-rouška za desítky miliónů, a pak se v OKD na Karvinsku testuje rapid testama, u kterých muselo být od začátku všem jasný, že je to úplně k ničemu.

Pro zastavení šíření nákazy totiž potřebujete s velkou přesností odhalit ty, kteří v sobě virus mají a mohou ho vylučovat. Na to je nejlepší test PCR, kdy se použije jako vzorek výtěr ze sliznice a přímo se určí přítomnost viru. Pokud chceme odhalit ty, kteří se s virem už setkali, tedy nemoc Covid-19 prodělali a mají už vytvořené protilátky v krvi, pak je možné na to použít rapid testy. Jak ale ukázala třeba naše jihočeská studie a ukazuje to řada zkušeností z laboratoří, tak rapid testy jsou často poměrně nepřesné. Fungují správně většinou u lidí, kteří nemoc prodělali s výraznějšími příznaky. Tedy u těch, u kterých byla reakce organismu silnější a mají vysoké hladiny protilátek. Od začátku bylo zjevné, že tohle není případ horníků na Karvinsku. Ti většinou o tom, že v sobě mají virus ani nevěděli. Takže pokud bychom u nich měřili protilátky s určitým odstupem po nákaze nějakým přesným laboratorním testem, byli by pozitivní, ale hladiny by byly i tak nižší. Když jsme my kontrolně testovali na rapid testech vzorky, které byly na našich laboratorních měření pozitivní, ale neměli příliš vysoké hladiny, rapid test je často označil jako by v nich protilátky nebyly. Byl tedy falešně negativní.

Nechci tu vést zbytečně kritickou debatu, ale je třeba o těchto věcech mluvit. Zvlášť u tohoto tématu by měla ta debata být věcná a hledat správná řešení. Dopady koronaviru na společnost se dotýkají nás všech. Je jedno kdo je v jaké straně nebo hnutí, a kdo komu politicky fandí. Ty dopady budeme řešit všichni a myslím, že ještě dlouho. Celá situace v OKD ted’bohužel působí tak, že se testovalo hlavně proto, aby to “vypadalo” že se testuje. Situace na Karvinsku prostě ukazuje, že přes řadu deklarací systém nefunguje a pokud si máme odnést další poučení, musíme o tom mluvit. A ministr zdravotnictví, který ještě před pár týdny rozhodoval o zavření každé provozovny by se teď neměl tvářit, že to je jen problém regionu.

Takže, co nám situace v Karviné ukazuje.

1.Je třeba používat správné testy ve správnou chvíli.

2.K souboji s tímto nepřítelem potřebujeme přesné údaje. Je opravdu nutné ověřit přesnost a funkčnost jednotlivých typů testů. Nejde jen o to spotřebovat všechny rapid testy co se nakoupily.

3.Vyplatí se ze začátku víc investovat do přesného měření, než pak zavírat do karantény celé firmy a města. I pár miliónů za kvalitní testy je míň, než ekonomické dopady karantény jen jednoho města nebo regionu na pár dní.

4.Ať se na mě nikdo nezlobí, ale pokud tohle na krajské hygienické stanici neví, nemají tam co dělat a žádná chytrá karanténa jim nepomůže.

A pro mě osobně se potvrzuje něco, co už ukázala naše jihočeská studie. ??

Kdybych měl někdy v budoucnu jako hejtman rozhodovat o opatřeních na ochranu zdraví a životů Jihočechů v další vlně, rozhodně bych se nespoléhal na čínské rapid testy.

