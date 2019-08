Kubera (ODS): Prezident by měl kandidáta jmenovat, i když se mu nelíbí

Podle mého názoru je tisíc důležitějších problémů, jako rozpočet nebo ekonomika, která začíná stagnovat. Co se týče jmenování Michala Šmardy, přirovnával jsem to k tomu, že prezident by měl jmenovat i Ferdu Mravence, když mu to premiér navrhne.

To byla samozřejmě nadsázka. Ale jsem toho názoru, že byť se ten kandidát prezidentovi nelíbí, i přes to by ho měl jmenovat.

Jaroslav Kubera



