Kubíček (ANO): Dorovnání platových záležitostí

Mými ústy je tady malá omluva. Nicméně já jsem tam mluvil na pana poslance Kupku, který je zpravodajem, a s panem kolegou Bartoškem jsme se potkali na chodbě, kde jsme o tom hovořili. Neuvědomil jsem si, že jsem měl přijít ještě jednou sem, tak se za to omlouvám. Omlouvám se. (Veselost v levé části sálu.) Nicméně asi všichni ví, o co jde. Ono se to sice jmenuje novela o Nejvyšším kontrolním úřadu, NKÚ, ale jedná se tu o dorovnání platových záležitostí týkajících se Nejvyššího kontrolního úřadu, Národního bezpečnostního úřadu a NÚKIBu. V globálu se jedná o to, budu velmi stručný, že zaměstnanci NKÚ a dalších úřadů nejsou státními zaměstnanci ve správním úřadě ve smyslu článku 79 odst. 2 Ústavy, a tím pádem nejsou správním úřadem. Zákon o státní službě se proto na tyto zaměstnance nevztahuje. Dochází tam k velké nespravedlnosti v odměňování těchto úřadů a jednotliví zaměstnanci jsou kanibalizováni z jiných, například z Ministerstva financí a podobně. Tato drobná novela tuto záležitost napravuje a do toho, protože novela je připravena pro Nejvyšší kontrolní úřad, existuje dohoda, že NÚKIB a NBÚ prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu, který bude předložen kontrolním výborem, napraví tuto situaci i v NBÚ a v NÚKIBu. Podrobná zpráva je přiložena k tisku. Já ji komentovat nebudu, ani ji tady nebudu znova číst. Myslím si, že pro úvod to stačí, toto bylo dohodnuto v průřezu, tak si myslím, že můžeme pokračovat dále. Děkuji.

