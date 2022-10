Kubíček (ANO): Firmy zahájí takzvanou optimalizaci a ty peníze nedohledáte

reklama

Pane předsedající, dámy a pánové,

já se pokusím být více stručný, protože ono tady toho už hodně padlo, tak bych se nerad opakoval. Pokud si vzpomínám, a zacouvám trošku do minulosti, tak vlastně o té válečné dani se začíná mluvit někdy v červnu tohoto roku, kdy Národní rozpočtová rada připravovala nějaké materiály pro NERV k rozhodování o tom, zda vytvořit takzvanou sektorovou daň, či válečnou daň. Podporovatelé sektorové daně byli Piráti, STAN, KDU-ČSL a ODS podporovala v globálu tu válečnou daň.

Ta válečná daň není nic neobvyklého, to se ve světě odehrálo již mnohokrát, ať to byla Velká Británie či Spojené státy, nicméně byla to daň jednorázová, předvídatelná a neovlivňující základní principy ekonomických priorit. V tuto chvíli si nejsem úplně jist, zda si nad tím někdo dal práci a propočítal veškeré dopady a veškeré náklady na zavedení této daně a ten ekonomický přínos.

Já se na to také musím dívat z pohledu Lafferovy křivky, kde bych řekl, že ten strop, který byl nasazen, to znamená 60 % té daně plus 19 % vlastně daně, která je dána, je dohromady 79 %, a při těch teoriích o zdanění, vyšší ... (?) než 50 %, nemá velkého významu, protože veškeré firmy zahájí takzvanou optimalizaci, a to na úrovni národní, evropské a celosvětové, ty peníze nedohledáte, a když jim na to dáte dostatek času, tak se budete divit, jak to dopadne.

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V každém případě bych očekával právě v této době, že proběhne určité jednání, určitá dohoda s těmi producenty, výrobci, s těmi, co mají ty nadměrné zisky, banky, těžaři, energetici atd., kde je vlastně nějaká ta rozumná míra té válečné daně, a pokud tato válečná daň, a jasně, že bude každý krvácet, já tomu rozumím, že každý bude říkat, že chce co nejmenší a ministr financí jednoznačně bude chtít tu nejvyšší, ale to je prostě ta práce, která k tomu probíhá. A v každém případě musí být dán nějaký rámec, doba, rok, za rok se můžeme vrátit k tomu, zda situace nastupuje znovu a bude pokračovat, protože tam je rok až 2025, to si myslím, že je zbytečné, a za rok se k tomu můžeme vrátit.

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 21% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 5731 lidí

Já bych řekl z toho pohledu, co jsem se na to díval, tak by se mi asi více líbila daň ve výši Pirátů, ale zase se mi nelíbí ta retroaktivita, je to velký problém, a pokud mám informace, tak v Itálii už probíhají některé soudní procesy ohledně zavedení Windfall tax a neví se, jak to dopadne, může se nám to přihodit také. Takže nějaká ta předvídatelnost by byla.

Já chápu i ten obrovský tlak, já chápu i to, že to muselo být uděláno velmi rychle. Na druhé straně všiml jsem si, on to tady říkal pan kolega Havlíček, prostřednictvím pana předsedajícího, že vlastně některé obory byly stanoveny - ta rozhodující činnost jen na 25 %, což je málo. Já si třeba vzpomenu na zemědělské podniky, pro které by to mohl být velký problém. Tak se jenom ptám, pro mě je nejhorší, že jsme nevedli tu diskusi.

Pan ministr financí mě zná a ví, že já nejsem žádný kverulant, že se vždycky snažím bavit a dohlédnout na nějaké to jádro pudla a nechat se i přesvědčit o určitých věcech, protože teď byl návrh zákona, pozměňovací návrh k tomu spousta mailů, dopisů, které nám posílají svazy a jednotliví lidé, a já se musím rozhodnout, někde najít tu míru, tu míru, která je ta míra správná, tak aby to bylo pro všechny správné. A znovu podotýkám, já si myslím, že tato mimořádná válečná daň je správná v dnešní době a ty firmy z těch mimořádných zisků se musí podělit, ať je to s občanem České republiky, tak s naším průmyslem, protože i ten je důležitý do té budoucnosti. Ono to není jenom o těch lidech, ale i o tom, jak se to bude dále vyvíjet.

Já doufám, že ta diskuse se tady ještě povede. Já vím, že to je velmi krátké, velmi nestandardní, budeme se snažit podat některé pozměňovací návrhy, ale pouze takové, aby měly smysl, ne jako ve stylu, že něco dáme, aby se o tom mluvilo. Takže potom ještě si o tom můžeme popovídat.

Já děkuji, že jste mě vyslechli a že ten váš názor bude takový, aby byl ve prospěch občanů a firem České republiky.

Děkuji.

Psali jsme: Kubíček (ANO): Finanční podporu bohužel novela neřeší Kubíček (ANO): Lidi zajímá ta konečná cena Kubíček (ANO): Nechal bych už Putina Putinem, zavinilo to víc faktorů Kubíček (ANO): Standardní dopravu bych úplně nezabíjel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama