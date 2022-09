Kubíček (ANO): Lidi zajímá ta konečná cena

reklama

Dámy a pánové, já se pokusím být velmi stručný.

V globálu podporuji všechny tři pozměňovací návrhy svého kolegy pana poslance Havlíčka a dovolím si ještě obhájit jeden pozměňovací návrh, který jsem již avizoval na jednání hospodářského výboru, který se týká odpojování od energií neplatičů v určitém období.

Jenom pro upřesnění, ptají se mě lidé, co v globálu je na té faktuře, protože je zajímá ta konečná cena, to znamená to, co zaplatí. Ty faktury jsou poměrně obsáhlé, tak bych jenom zopakoval, že to zahrnuje následující položky. To je částka, kterou platíte za distribuci energie, to je takzvaná regulovaná část poplatků, měsíční poplatek za energie, kterou distributor rezervuje pro vaše odběrné místo, příspěvek, který odvádíte na obnovitelné zdroje energie, poplatek na financování provozu české přenosové soustavy a částku, kterou odvádíte operátorovi trhu s elektřinou.

Dále neregulovaná část poplatků zahrnuje silovou elektřinu včetně provize dodavateli, daň z přidané hodnoty, která jde do státní pokladny a spotřební daň, která jde celní správě. Dále tam máte množství tarifů, a jak jsem se včera dozvěděl, což jsem ani nevěděl, těch tarifů je 26. Takže dnes, když hovoříme o ceně silové energie či plynu, tak hovoříme pouze o té neregulované části poplatků, a ta regulovaná část poplatků vám vlastně bude dodána vaším distributorem na základě jednotlivých tarifů, které používáte. Takže abychom tady řekli na rovinu, vy se to skutečně dozvíte až na základě té cenové vyhlášky, která bude stanovena.

Tak, a teď budu velmi stručný, ani nebudu číst úplně všechno, protože já jsem svůj tisk uložil včetně odůvodnění do sněmovního systému a odeslal jsem to všem členům hospodářského výboru, tak o co se jedná. Já jsem velmi konzistentní, já jsem tady již v únoru upozorňoval na to, že se blíží energetická chudoba a že jednotlivé státy řeší takzvané odpojování u neplatičů různým způsobem. Týká se to těch neplatičů, kteří jsou v nějaké tísni. To znamená v ohrožení zdraví či života, například samoživitel, na příklad důchodce, například zdravotně postižený občan, mladá rodina bez příjmů a s jedním dítětem. A jednotlivé státy v období listopad až březen nedovolí distributorům odpojení od elektrické energie či plynu či tepla z důvodu ochrany jejich zdraví a života.

Já navrhuji, a to je všechno napsáno vlastně v tom pozměňovacím návrhu, aby obchodník s elektřinou, s plynem a s teplem - ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny - to neplatí, pokud následky přerušení nejsou přiměřené závažnosti porušení § 51/1b, přiměřenost není zachována zejména tehdy, pokud přerušením hrozí konkrétní nebezpečí pro život nebo zdraví přerušením dodávky postižených. (?) Ano, je to tak, že tento návrh neodpouští tu částku, aby bylo jasno, že tady někomu něco odpouštíme, nicméně v této době vzniká nějaká doba na řešení jednotlivých problémů. A bylo tady mnohokrát sděleno, že někteří lidé nežádají nebo ani nevědí, že mohou žádat o určitý příspěvek na bydlení, energie a tak dále, a ten distributor v globálu v těch zemích upozorňuje i sociální správu a vstupuje do nějakého řešení, ale po tyto měsíce nechává tohoto účastníka připojeného.

Já jsem schválně, aby to byla obecná norma, a dávám to do energetického zákona, nespecifikoval přímé účastníky tohoto systému, možná se bude jednat o stovky, možná o tisíce, já jenom upozorňuji, že je to naprosto nezbytné, protože ty dopady zvýšení cen energií velmi rychle doběhnou celou tuto republiku a byť dnes se jedná o jednotlivé případy, může se jednat o desítky, stovky, možná i tisíce. Proto vás velmi prosím, velmi prosím, je to obecná norma, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který jsem obhájil a nějakým způsobem si získal i jeho podporu, byť Ministerstvo průmyslu a obchodu to chce řešit jinou formou, ale ta jiná forma, nějaké vyhlášky, nařízení a tak dále, ta může zahrnovat ty specifikace, ty konkrétnosti, tomu já rozumím. Proto je to v této obecné rovině.

Odůvodnění najdete v přiloženém textu, v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím a děkuji za to, že jste mě vyslechli.

