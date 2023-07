Kubisková (Přísaha): 380 korun pro důchodce je absolutní výsměch

reklama

Měli by se stydět! Ministr Jurečka se kasá, že od příštího roku vzrostou důchody o skoro 400 korun. To je ale strašně málo! Protože vláda totálně zaspala a neřešila inflaci, máme dnes NEJVĚTŠÍ propad reálných mezd ze všech zemí OECD. To znamená, že si za své peníze koupíme čím dál míň. V tomto kontextu je zmiňovaných 380 korun pro důchodce absolutní výsměch. Přitom kdyby pětikolka hanebně nesebrala seniorům valorizaci, měli by teď penze v průměru o 1000 korun vyšší.

Přísaha zásadně nesouhlasí se snížením valorizací a vyzývá senát a prezidenta republiky, aby zákon nepodpořili!

