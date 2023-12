Kubisková (Přísaha): Senioři mají hlad a premiér se v projevu kasal, jak to zvládli

reklama

Tohle se mi čte s tak těžkým srdcem. A zvláště teď o Vánocích. Senioři celý život tvrdě pracovali, budovali naší krásnou zem, vychovali další generace a jak se jim vláda odvděčila? Sebrala jim valorizace, snížila důchody a všechno zdražila. Mnozí tak dnes počítají každou korunu a musí si dokonce i přivydělávat, aby vůbec vyžili. To je strašná ostuda.

Hlavně, že se premiér Fiala v projevu hrdě kasal, jak to všechno zvládli. Není to pravda. Jediné, proč to naše babičky a dědečkové zvládají je, že byli celý život zvyklí šetřit a žít velmi skromně. Prožili si totiž mnohdy války a další hrůzné věci, které si my ani nedokážeme představit. Na to ale vláda nesmí hřešit! Je třeba zajistit, aby si všichni senioři mohli v klidu užít zasloužený odpočinek a hlavně důstojné stáří.

