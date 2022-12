Kučera (TOP 09): Chtěl bych se dotknout tematiky zemědělské půdy

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo.

Já oceňuji, že vystoupení mého předřečníka pana předsedy hospodářského výboru Adamce, ta tematika, respektive bych se chtěl dotknout té tematiky zemědělské půdy, protože ta je samozřejmě velmi senzitivní, zvláště po těch zkušenostech z let uplynulých, kdy fotovoltaika skutečně končila na mnohdy místech, kde být prostě neměla. To znamená třeba na té zemědělské půdě nejvyšší bonity a pokud je tam nějaká pochybnost, že právě ten pozměňovací návrh při nějakém extenzivním vysvětlení by mohl třeba znamenat toto rozšíření, tak je dobře, že dojde k jeho stažení a k tomu, že se vypořádá v té další novele k obnovitelným zdrojům.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 12553 lidí

Nicméně bych chtěl říct, že to téma umisťování fotovoltaických elektráren, respektive obnovitelných zdrojů na zemědělské půdě, zemědělských objektech, je samozřejmě velké téma. Je to téma, které se řeší v celé Evropě. Téma agrivoltaiky u nás v republice zatím ještě není úplně tak rozvinuto, jak by mělo být. Já si myslím, že to je téma, které by mělo uchopit nejenom Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, ale samozřejmě i sněmovní výbory.

Já bych chtěl avizovat, že jako zemědělský výbor se tím budeme aktivně zabývat hned v prvním pololetí příštího roku. Oceňuji to, že členem zemědělského výboru je i předseda hospodářského výboru. Já jako předseda zemědělského výboru jsem zase členem hospodářského výboru, takže je to krásně i provázáno a věřím, že o to bych chtěl i požádat tady přítomného pana ministra průmyslu a obchodu, aby se té tematice agrivoltaiky velmi vážně věnoval s tím, aby byla jasně definovaná (Pan poslanec je upozorněn paní místopředsedkyní PSP na čas.) jasně definovaná a jasně za svým termínem, kdy bude spuštěna.

Děkuju.

Ing. Michal Kučera TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kučera (TOP 09): Tento model nefunguje skutečně nikde Kučera (TOP 09): Ústeckému kraji byla proplacena závěrečná část dotace na obchvat kolem Roudnice nad Labem Kučera (TOP 09): Věříme, že odolná česká společnost vyjde z téhle krize vítězně Kučera (TOP 09): V Chorvatsku jejich EET skončilo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama