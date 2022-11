Kukla (ANO): Pan ministr financí má stranické zadání, a pak bude plakat nad stavem rozpočtu

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, krátce vystoupím k EET.

Shrňme si, jak to všechno začalo. Elektronická evidence tržeb byla zavedena 1. prosince 2016. První vlna EET se vztahovala na sektor stravování a pohostinství. Následně se elektronická evidence tržeb 1. března 2017 rozšířila na segment maloobchodu a velkoobchodu.

Třetí a čtvrtá vlna byla bohužel v důsledku zásahu Ústavního soudu a následně také v důsledku zdravotnické krize odložena. Ústavní soud nakonec ve svém verdiktu konstatoval, že nejenže EET není protiústavní, ale je legitimním nástrojem pro ověření daňových povinností. Elektronická evidence tržeb naplnila očekávání a to narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele a také to nejdůležitější.

Když se podíváme na dnešní stav, na dnešní státní kasu, tak měla jednoznačný a prokazatelný přínos pro státní rozpočet. Více než 60 miliard korun od zavedení EET, 12,8 miliard ročně za první a druhou vlnu. V případě zavedení třetí a čtvrté vlny dodatečných zhruba 8 miliard ročně. Když se podíváme na dnešní inflaci, tak ta čísla pro státní kasu by byla samozřejmě mnohem vyšší.

Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavní cíl je narovnání podnikatelského prostředí v České republice a také vyšší výběr daní, který vytvoří prostor pro snížení daňového zatížení České republiky. Z tohoto důvodu je součástí zavedení elektronické evidence tržeb významné snížení DPH ve všech sektorech, kde to umožňuje harmonizovaná evropská daňová legislativa.

Snížení DPH z podstatné části zůstává podnikatelům v podobě vyšší marže a společně s eliminací nepoctivé konkurence představuje důvod, proč je elektronická evidence tržeb od počátku podporována většinou profesních a odborových svazů, komor a asociací. Elektronická evidence tržeb je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem k nápravě podnikatelského prostředí v naší novodobé historii.

Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádně plní daňovou povinnost. Proto je evidence tržeb od počátku koncipována jako plošné opatření, které se vztahuje na hotovostní tržby napříč českou ekonomikou. Zkušenosti z let provozu v prvních dvou vlnách dokládají, že se z EET stal dobrý nástroj pro výběr daní.

Podívejme se na dnešní stav. Na státní rozpočet státu chybí jednoznačně peníze. Vláda Petra Fialy nám tady slibovala, že přestane zadlužovat náš stát. Podíváme se na plánované saldo letošního roku zhruba 400 miliard, na příští rok dalších 300 miliard. Teď budu citovat. "Česko se musí vrátit ke zvyšování daní." Novinkám to v rozhovoru řekl ministr práce a sociálních věcí a dočasně i ministr životního prostředí Marian Jurečka za KDU-ČSL.

Já bych rád znal jeho odpověď, jak chce zvyšovat daně. Má na mysli zrušení superhrubé mzdy nebo o jakém zvyšování mluví? Protože EET byl legitimní nástroj, přinášel do státní kasy peníze, který teď státní kase chybí. Když se podíváme na superhrubou mzdu, tak samozřejmě to přineslo lidem peníze. Kdo měl například 34 tisíc hrubého a byli to manželé a měli oba 34 tisíc hrubého, tak jim to ročně přineslo daňovou úsporu 41 400 korun. Takže já se chci zeptat vlády, kde chce zvyšovat daně.

Já jsem tady interpeloval, nebo to bylo možná v programovým prohlášení vlády, kdy mi pan premiér říkal, že nenecháme nikoho padnout. Budeme cílit konkrétně a žádná plošná pomoc, kterou nám vyčítali v době covidu. Podívejme se, co přinesla vláda, co se týká energií. Přišla s plošným opatřením v letošním roce, ale bohužel pomáhala i těm, který to vůbec nepotřebují.

Mně například píšou lidé, kteří říkají. Dostal jsem 3,5 tisíce korun od vlády, ale mě se žádné zvýšení nedotklo. Já mám cenu zafixovanou ještě na rok a půl, ale i přesto mi vláda posílá nějakých 3,5 tisíce korun. Já si myslím, že toto je plýtvání a vyhazování peněz daňových poplatníků. Vláda prostě nebyla schopna to nastavit a udělali plošné opatření.

Když se podíváme dále, tak vláda samozřejmě hledá úspory, ale podívejme se na státní rozpočet. Já sedím v rozpočtovém výboru a nestačím se divit, když jednotliví správci kapitol přednáší a říkají - my nemáme pokryté ani mandatorní výdaje. Je to smutný pohled. Anebo co se týká dalšího dvojího zdanění nebo dvojího výběru při té vládní pomoci, co se týká energií.

Takže prvně tady bylo windfall tax. Pak se řeklo ano, zastropujeme cenu u výrobců, po čemž my od jara voláme, tak vláda s tím přišla až teď. Takže prvně windfall tax, pak zastropování. No a samozřejmě co to znamená? Znamená to, že výrobce vyrobí elektřinu za nějakou cenu. Když ji prodá dráž, než je stanoven ten strop, tak to odvede. No a z toho, co mu zbude, tak se bude ještě dodatečně danit šedesátiprocentní, takzvanou válečnou daní a pak ještě patnáctiprocentní.

Mě mrzí, že pan ministr financí má stranické zadání zrušit EET a pak bude plakat nad stavem rozpočtu, který vládní politici vykreslují jako nejhorší v Evropě a bude občanům i podnikatelům ordinovat úspory a utahování opasků. Tolik ode mě k EET. Děkuji hlavně koaličním poslancům, že se nad tím ještě zamyslí a podpoří nás v tom, aby EET platilo a nebylo zrušeno.

Děkuji.

