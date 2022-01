Kukla (ANO): Programové prohlášení vlády je hodně ambiciózní, chybí mi tam však čísla

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové.

Já jsem původně vystupovat nechtěl, ale budu krátký, jak se říká - buď krátký, budou tě mít rádi. Já jsem si přečetl programové prohlášení vlády a musím říct, že to programové prohlášení vlády je hodně ambiciózní. Chybí mi tam však čísla. Připadá mi to, jak kdyby to psal nějaký filozof, ale žádný ekonom k tomu nedal revizi. V preambuli jsem se dočetl - cituji: Nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát. A já tady k tomu bodu mám čtyři takové podbody a chtěl bych se zeptat, jestli by mi je mohl pan premiér vysvětlit.

Vzpomněl jsem si na předvčerejší vystoupení pana ministra Jurečky a pana ministra Šalomouna. Každý z nich říkal něco jiného. Jednalo se o snížení platů ústavních činitelů. Bohužel bude muset rozhodnout asi soud a pak se zjistí, kdo nám tady říkal pravdu.

Další bod. V úterý, když se podíváme na ČTK, tak - cituji: Přímé platby zemědělcům nebudou mít omezení pro velké podniky, menší farmáře, menší farmáři z nich dostanou větší podíl. Na tom se shodla koaliční rada, informoval ministr zemědělství. Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tak tam píšete o zastropování dotací pro velké podniky. Nevím, co je tedy pravda. Když se podíváme na to zastropování, já nejsem zemědělec, ale z ekonomického hlediska, tak co to znamená, to už se tam v tom programovém prohlášení nedozvíme. No, znamená to navýšení ceny základních potravin, protože právě ti velcí zemědělci zásobují ty markety. A co to znamená v důsledku? No, růst inflace.

Další perlička, která je v rozporu s tím "nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát". Cituji: Vlivem špatné politiky předchozích vlád dopadají problémy globální ekonomiky na občany s mnohem větší silou, ať už jde o rostoucí inflaci či skokové zdražení energií. K té inflaci. Podívejte se na inflaci v okolních zemích, je vyšší, stejná nebo podobná. Podívejte se na inflaci celé Evropské unie. Je za 20 let nejvyšší, co pamatujeme. Vy si vážně myslíte, že pan bývalý premiér je takový superman, že dokázal zvednout inflaci v celé Evropě? Já si to tedy nemyslím.

Další - energie. Energie - kdo přišel s návrhem listopad, prosinec a odpustil občanům DPH a tím snížil inflaci? No, byla to bývalá ministryně financí za hnutí ANO paní Alena Schillerová.

Další - poslední bod k tomuto tvrzení, že "nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát". Zadluženost České republiky. Když se podíváme na zadluženost České republiky, tak Česká republika je v rámci EU na zadluženosti zhruba 42 - 43 %. Ono se to mění. Vůči HDP. A když se podíváme na celkovou zadluženost Evropské unie vůči HDP, tak se blížíme ke 100 procentům. Takže opět strašíme lidi, že zadluženost České republiky je nějaká extrémní. Není to pravda.

Mám tady ještě pár otázek co se týká programového prohlášení. Vy v něm píšete, že budete řešit otázku odlivu dividend do zahraničí. Já bych se chtěl zeptat, jak to dokážete.

Dále píšete, že zrušíte EET a budete redukovat kontrolní hlášení. EET přineslo 33 miliard, kontrolní hlášení 10 miliard. A samozřejmě v těchto penězích jsou peníze i pro obce a pro kraje. Samozřejmě tam už se nedozvíme, v tom programovém prohlášení, že se obcím a krajům sníží příjmy.

Další, co jsem se dozvěděl v kapitole Regionální a místní rozvoj a čímž jsem se posledních pár let zabýval, tak bych to tady chtěl okomentovat. Já cituji: Udržíme stávající financování obcí - a teď pozor - a změníme rozpočtové určení daní u krajů na základě shody Asociace krajů a navýšíme celkovou alokaci. Já bych se chtěl zeptat, o kolik tu celkovou alokaci u těch krajů navýšíte. Protože jistě víte, že RUD právě minulá vláda navyšovala, a navyšovala několikrát za sebou. Začala u DPH z 21 % na 23,58 % a od 1. 1. se to z toho čísla 23,58 % zdvihlo na 25,84 %. U krajů se to od 1. 1. 2021 zvedlo z 8,92 na 9,78. A byla to právě minulá vláda, která obcím a krajům dávala peníze a jak jistě víte, pokud pocházíte z těch regionů a máte tam vazby, jste tam v zastupitelstvech, jak se těm obcím a krajům daří, jak investují a jaké mají přebytky hospodaření.

Co mě dále zaujalo jako včelaře. Jsem včelař a cituji z programového prohlášení: Podpoříme soukromé vlastníky, myslivce, včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy, zakládali krajinné prvky a pečovali o soulad zemědělství a ochrany přírody. Samozřejmě že včelaři stromy sázejí už dávno, odjakživa. Ale včelaři potřebují jinou pomoc. Včelaři potřebují technickou pomoc, pomoc s léčením atd.

Jak jsem slíbil, nebudu dlouhý, takže moje vystoupení se blíží k závěru. Já si to neodpustím, protože to je výsměch všem pracujícím. A nyní budeme hlasovat, za chvilku o důvěře vlády. A máme tady jednoho poslance, který chce na osm měsíců odjet na dovolenou a tato nová vláda ho asi nepotřebuje a tím hlasováním mu dává jasně najevo - odjeď si, pobírej plat, my tě tady nepotřebujeme. Protože pocházím z firmy, kde jsem 11 let pracoval na odborné pozici, měli jsme 5 týdnů dovolené, tak si to nedokážu představit a je to výsměch všem pracujícím. Proto za mě podporu této vládě rozhodně dát nemohu.

Děkuji.

