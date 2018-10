Kukol (KSČM): Výročí 100 let od vzniku Československé republiky

Dnes si připomínáme 100. let od vzniku Československé republiky, každý máme na historii naší krásné vlasti jiný názor a pohled ale důležité je to abychom si uvědomili skutečnosti, jimiž jsme za těch 100. let prošly a procházíme i nadále, za těch 100 let jsme toho prožili opravdu hodně. Vrátíme se do minulosti konkrétně do roku 1918 a do 20 a 30 let minulého století, tehdy lidé věřili tomu, že když vznikne republika a zbavíme se tyranie šlechty a monarchie že bude život v nově vzniklé Československé republice lepší než za monarchie, to se ale lidé spletly, a brzy ztratili iluze o charakteru nově vzniklého Československého státu. Lidé už ve 20. letech spustili obrovské vlny protestů a demonstrací a veškeré tyto poklidné demonstrace byly násilně četnickými oddíly potlačeny! Tehdejší vládnoucí kapitalistické panstvo tyranizovalo a šikanovalo pracující lid a málo jim ve svých fabrikách platili za jejich práci, udělali s člověka směnnou hodnotu a třídní společenské rozdíly cyklicky se opakující hospodářské a ekonomické krize, chudoba a hlad, tohle se nezměnilo, to bylo stejné jako za monarchie, tak i za první republiky!

Nová Československá vláda v čele s prezidentem Masarykem opět otevřela vliv západního kapitálu na naše území, tím pádem jsme se opět nestali svobodnou zemí nýbrž zemí závislou na západních státech nejvíce na Francii a Velké Británii. Pracující lid měl hlad a kapitalisté vydělávali pohádkové zisky na úkor pracujících! Slovo demokracie existovala jen pro vládnoucí kapitalistickou třídu a církev pro normálního člověka toto slovo neexistovalo! V červnu 1921 vznikla KSČ - Komunistická strana Československá pro lidi jediná naděje, která bojovala a i dnes bojuje za práva a požadavky všeho pracujícího lidu! Na začátku 30. let přišla pro Československo další rána obrovská ekonomická krize, která měla strašlivé následky zvýšení nezaměstnanosti, a radikální snížení mzdy pracujícím to vedlo k obrovským nepokojům ve společnosti! Po smrti Masaryka a nástupu Beneše k moci byla situace poněkud lepší, ale pořád to nebylo růžové, tvrdá cenzura si počínala stejně jako za Masaryka! Poznámka: Masaryk při Duchcovské stávce pracujících v roce 1931 která byla vedená KSČ vydal rozkaz, aby četnické oddíly začali do dělníku střílet 150 lidí zemřelo tento zločin nesmí být zapomenut! (Těch zločinů bylo daleko více)!

Albert Kukol KSČM



Další rána a nové nebezpečí přišlo a objevilo se hned u naších západních hranic. Hitler se dostal v Německu k moci a dělal si zálusk na celou Evropu a také na silné Československo. Československo začíná být ohrožené nacismem (Československo mělo silnou armádu a kolem hranic byli postaveny pevnosti jediné svého druhu!) Čechoslováci se chtěli bránit, ale byli zrazeni "Západními spojenci", kteří naší zem prodali Hitlerovi! Po ztrátě pohraničí - Sudet a také po okupaci nacisty 15. března 1939 se Československý lid nevzdal a postavil se okupantům. Věřili jen svým bratrům a skutečným spojencům ze SSSR! Chci jen podotknout, že Komunisté mají největší zásluhu na porážce nacismu! Nakonec to přišlo, květen 1945 osvobození ČSR Rudou armádou, obrovské lidové nadšení si vybudovat tentokrát skutečně svobodnou silnou a soběstačnou republiku a jak říkali lidé "Chceme si vybudovat republiku skutečně naši". A konečně přišel Vítězný Únor roku 1948, pracující lid pod vedením Komunistické strany zvítězil a plně se osvobodil, a začala se budovat republika, se které se během pár brzkých let stala silná, suveréni a svobodná a vyspělá a zcela soběstačná republika, země pokroku a socialismu to byl Krok vpřed Vítězným Únorem roku 1948 začala nejkrásnější etapa naších dějin!

V listopadu 1989 proběhla u nás kontrarevoluce a kapitalistický puč a krok zpět, vrátili jsme se do té ohavné a tyranské doby První republiky, lépe řečeno dnešní doba je dle mého názoru daleko horší než doba První republiky! Záškodnická pakáž, která se dostala v roce 1990 k moci, Havel a další naší zem zcela vyrabovali a zatáhli z pomocí České a Slovenské buržoazie do chomoutu EU a celého západu včetně USA! Proto je naprosto odporné a hnusné pozvat na oslavu 100. let od založení Československa masové vrahy a válečné zločince z USA a NATO či EU a další podobné živly jako je německá kancléřská Merkelová a Francouzský prezident Macron, kteří si neustále na Česko dělají nárok a brousí si na nás zuby! Dále nesmíme zapomínat na to, kdo naši Československou republiku zničil, zničila ji Československá buržoazie, která jen bojovala o svůj vliv ve státě, nic jiného! Naši republiku musíme vyrvat ze spáru západu, jinak nebudeme nikdy svobodní! A na závěr bych vám chtěl říci, bděme, buďme vlastenci, milujme svou republiku! Musíme naší republiku chránit před škůdci, aby nám co nejkrásněji kvetla a dala nám co nejkrásnější ovoce. Tím že jsme rozbili monarchii a založili jsme Československou republiku, jsme udělali nejlépe, co jsme mohli udělat a měli bychom být hrdí na to, co jsme jako pracující lid dokázali a vybudovali, braňme si naše hodnoty a hodnoty naších předků! Já doufám, že se brzy znovu sjednotíme a znovu obnovíme Československou republiku, to bych si moc přál! Tak ti přeji krásných 100. let, naše krásná republiko!

