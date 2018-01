Kupka (ODS): Je to opravdu jenom chiméra sociálního inženýrství

Ještě jednou dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. My si dovolujeme předložit návrh jednoduchého zákona. Zákona, který zrušuje zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Tedy zákona, který zakázal prodej v obchodech s prodejní plochou větší než 200 metrů o vybraných státních svátcích.

Ten zákon existoval rok a půl a přinesl celou řadu komplikací. Přinesl také zbytečný zásah do života lidí a do práv podnikatelů. Nečekané komplikace zasáhly například lékárny, možnosti lidí, aby si obstarali o státních svátcích léky, způsobil komplikace v mnoha odvětvích, kde se najednou zkomplikovalo to, aby si restaurace a hotely mohly pořizovat ve velkoobchodech například zboží, které se rychle kazí. To všechno je jenom stručný výčet vážných problémů, které ten zákaz přinesl. (V sále je trvalý neklid a nepříjemná hladina hluku.)

Důležité je, že ani navrhovatelé... (Předsedající: Já prosím klid v sále!) Důležité je, že ani navrhovatelé nikdy nedokázali zdůvodnit, jak vybrali ty vybrané státní svátky, jaký k tomu existuje klíč. A tak se teď potkáváme s tím, že je v tom opravdu zmatek. A spousta lidí opravdu neví, ve který státní svátek obchody budou otevřené a kdy budou zavřené.

Další problém spočívá v tom, že nikdo nedokázal vysvětlit, jak se určila plocha 200 metrů. Jak je tedy možné, že najednou prodavači v obchodech, které mají třeba 205 metrů prodejní plochy, mají jiné možnosti a jiná práva, než prodavači, kteří pracují v obchodě, který má prodejní plochu 195 metrů čtverečních. Jaký je tedy důvod pro to, aby ty dvě skupiny lidí měly úplně jiné možnosti, úplně jiná práva. A to nehovořím o velké skupině lidí, kteří vždycky budou muset o státních svátcích do práce, protože prostě to jejich profese vyžaduje a tu profesi si nakonec zvolili sami.

Předkladatelé zato velmi bohatě argumentovali tím, jakým způsobem ten zákon zkvalitní způsob, jak lidé státní svátky tráví. Já bych vás rád všechny vyvedl z omylu, pokud si myslíte, že by takový zákaz mohl způsobit to, že jednoduchým způsobem prostě lidé budou svátky trávit kvalitněji.

Je to opravdu jenom chiméra sociálního inženýrství. Je jasné, že zavřené dveře obchodů samy o sobě jistě nezajistí to, že lépe prožijeme státní svátek, který připomíná českou svátnost, nebo že bychom snáz a lépe vnímali poselství sv. Václava. Chceme a navrhujeme dnes jediné - zrušit jeden zbytečný zákon.

Troufnu si tvrdit, že většina z nás v předvolební kampani oslovovala voliče s tím, jak je náš právní řád složitý, jak bychom měli konečně některé zákony zrušit, jak bychom měli zajistit, aby tady nebylo tolik zbytečné regulace. Tak přátelé, teď máme výjimečnou příležitost jeden takový zbytečný zákon zrušit. To je to, co dnes navrhujeme. Děkuji za pozornost.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ve Sněmovně bylo dnes veselo: Říkejte mi klidně třeba Trautenberk, jsem na to zvyklý Lidovci navrhnou rozšířit zákaz prodeje na všechny svátky ODS: Silný program prosazujeme i v opozici HK ČR podpoří zrušení zákona omezujícího otevírací dobu o svátcích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV