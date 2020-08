Kupka (ODS): Máme na stole vládní návrh zákona, který přináší řešení problému

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vzhledem k tomu, že jsem se podílel na práci, jejímž výsledkem je právě ten předložený vládní návrh, tak jej samozřejmě chci podpořit. Chci ale zároveň vyjádřit ještě několik poznámek k té přípravě.

Nemá smysl hořekovat nad tím, že se musíme scházet na mimořádné schůzi, že to vláda mohla připravit dřív a nepřipravila, proto tak dělá na poslední chvíli. Důležité je, že se podařilo zabránit tomu, aby průběh těch voleb mohl být snadno napaden kýmkoli, že se stát nedokázal vypořádat s jedním ze základních ústavních principů. Totiž, že demokracie stojí na svobodných demokratických volbách, a že lidé z Ústavy mají právo volit. Proto ta první ledabylá prohlášení, že kdo holt bude v karanténě, tak volit nebude moct, nás samozřejmě nadzvedla.

Je důležité, že teď máme na stole vládní návrh zákona, který přináší řešení toho problému. My jsme upozornili i v průběhu toho jednání například i na to, že na jedné straně se mělo počítat s třemi a půl tisíci lidmi v karanténě. V té době už ale pět tisíc lidí bylo pozitivně testovaných. Bylo jasné, že ta čísla nesedí a že bude potřeba se připravit na situaci, která i co do počtu může být významnější.

My jsme přicházeli se dvěma konkrétními návrhy. Vytvoření mobilních komisí pro doplnění toho vějíře možností. A také jsme přišli s něčím, co pokládáme pořád za velmi důležité a to je zvýšení odměn pro všechny členy komisí. Máme zkušenosti, odezvy, z terénu z menších obcí a měst, kde je opravdu problém vůbec naplnit volební komisi. On to byl problém i mimo ten současný ztížený stav. V době, kdy to pro tu komisi bude znamenat samozřejmě aplikaci ochranných prostředků, ztížené hygienické podmínky, tak je důležité, aby stát dal jasně najevo, že si toho zapojení, té aktivity ve prospěch demokratických voleb, váží. Proto oceňuji, že se podařilo v tomto najít shodu a že ten zákon zároveň obsahuje zvýšenou odměnu pro každého člena komise o 500 korun. Je to důležité proto, aby ty volby mohly proběhnout zdárně.

Podpoříme i pozměňovací návrhy, které přinášejí upřesnění těch podmínek a měly vést opravdu k tomu, že riziko zpochybnění průběhu těch voleb bude co nejmenší.

Děkuji moc za pozornost.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kupka (ODS): Tady už končí legrace, potřebujeme změnu Kupka (ODS): Pět set kilometrů, padesát starostů Kupka (ODS): Kompenzace obcím ve výši 1250 Kč na občana zachraňuje plánované investice Kupka (ODS): Požadujeme od ANO okamžité vysvětlení odměn na úřadu Středočeského kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.