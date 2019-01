Kupka (ODS): Ode zdi ke zdi

Dobrý večer. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dostal jsem se konečně na řadu se svojí řádnou přihláškou do obecné rozpravy.

Musím říct, že mě překvapilo, vlastně už skoro nepřekvapilo, jak pozoruhodně pracuje pan premiér s fakty a také politickou terminologií. Tak jsme si zvykli na to, že ve vládě sedí nepolitici. Teď se musíme znovu smířit s tím, že jsou to ještě navíc úředníci. To je posun docela významný pro to, jak se v České republice dělá politika. Já tedy mám za to, že vláda je výsostní politický orgán, že si nedovedu představit kromě Poslanecké sněmovně a Senátu něco ještě více politického, tak předpokládám, že ve skutečnosti to pořád politici jsou a politici to budou.

Také jsme se dozvěděli, že ti, kteří tu byli před hnutím ANO to zabetonovali. Tak fakta ale říkají něco jiného a i ten současný stav a současná diskuse tomu dává za pravdu. Nejvíc ze všeho zabetonovalo státní správu právě to, co jste přinesli v podobě zákona o státní službě. A zabetonování je tak dokonalé, že teď sami s tím bojujete a musíte to měnit, protože to tak opravdu nefunguje. Jenomže se bohužel odehrává to, co známe pod starou známou větou, že je ode zdi ke zdi. Místo toho, abychom našli cestu, jak zákon o státní službě opravit tak, aby to dávalo smysl. Abychom opravdu dokázali budovat státní správu, státní službu, která bude pružná, která bude prostupná a otevřená, aby tam mohli chodit lidé prověření praxí, aby tam zároveň mohli chodit lidé, kteří uspějí i v jakémkoliv jiném konkurenčním srovnání. A samozřejmě, aby to zároveň byli lidé, kteří budou fungovat nestranně, a kteří budou garantovat to, co Česká republika potřebuje, to jest právní stát. Proto záleží tolik na kvalitě zákona o státní službě, protože dobře fungující státní správa je samozřejmě důležitá opora právního státu tak, aby žádosti lidí a nejrůznější správní řízení byla posuzována opravdu správně, nestranně a kvalitně.

Mgr. Martin Kupka ODS



Takže já volám po tom spolu s občanskými demokraty, abychom tak, jako jsme to dělali i v době, kdy se projednával ten zákon, abychom se poučili tím, co funguje prokazatelně - zákon o úřednících samosprávních územních celků, a co nejvíc z toho přenesli do zákona o státní službě. To, co se ale odehrávalo a odehrává tou novelou je opravdu vychýlení kyvadla do další úvrati, na opačnou stranu. K extrému, který prostě není zdravý, protože ve výsledku navozuje to, co je teď teprve možné označit za možnost politických čistek, protože to v případě státních tajemníků skutečně to opatření, které se objevilo v té novele, znamená.

A proto jsem rád, že se podařilo Senátu alespoň zastavit na nějaký čas. A pevně doufám, že hlasování, ke kterému snad za malou chvíli dojde, aspoň zabrání tomu většímu zlu v podobě té na poslední chvíli prosazované změně. A pevně doufám, že v té senátní verzi, která toto opravuje nakonec vy také najdete podporu a nedostaneme se úplně na opačné spektrum nebo do úplně opačné pozice. To bych si moc přál, protože na státní službě záleží proto, aby se opravdu dalo dělat to, co bude chtít v budoucnu každá vláda. To jest naplňovat dobře i svůj program. Děkuji za pozornost.

