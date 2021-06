Kupka (ODS): Odmítáme mýtné poplatky za vjezd do Prahy, když schází dopravní infrastruktura

Středočeskou ODS znepokojuje záměr současného vedení hlavního města Prahy, aby lidé mířící ze Středočeského kraje do zaměstnání nebo škol v hlavním městě platili nový mýtný poplatek za vjezd do širšího centra metropole. Ten by navíc pro mimopražské řidiče měl být v dvojnásobné výši, než by byl poplatek pro rezidenty.

reklama

„Společným cílem vedení Prahy i Středočeského kraje musí být urychlení stavby Pražského okruhu ve všech chybějících částech. Jakékoliv další hledání nových variant a alternativ odsouvá řešení problému do nekonečna,“ říká náměstek hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka.

„Mluvit teď o výběru mýta za vjezd do Prahy je jako škrtnout sirkou ve skladu střelného prachu. Dokud nebude dobudován Pražský okruh a potřebná parkoviště P+R, není diskuze o mýtu v Praze na pořadu dne,“ dodává Martin Kupka.

„Vedení magistrátu se kroutí jako žížaly, když mají přiznat své plány s mýtem v Praze. Takže dost kroucení a nazývejme to pravým jménem – 120 nebo 144 Kč pro mimopražského řidiče za každý průjezd Prahou je skutečné vyhlášení války Středočechům,“ říká středočeský poslanec za ODS Jan Skopeček.

Anketa Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19? Ano 72% Ne 21% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3632 lidí

Do hlavního města denně přijede až 350 tisíc vozů, ale míst na odstavných parkovištích, která umožňují lidem, aby pokračovali dál do práce nebo do školy městskou hromadnou dopravou, je zhruba přes tři tisíce. To je asi jedno procento. A i když se staví další parkovací místa v řádech desítek nebo stovek, pořád je kapacita záchytných parkovišť P+R napojených na páteřní síť veřejné dopravy pro lidi naprosto nedostatečná.

Podle odborníků by ideální počet míst k parkování měl dosahovat nejméně deseti a až padesáti procent přijíždějících vozů. To by v praxi znamenalo, že Praha potřebuje místo tří tisíc přes 170 tisíc míst na odstavných parkovištích.

Obyvatelé Prahy i mimopražští řidiči by za každé překročení hranice placené zóny platili mýtný poplatek v základní sazbě 120 korun, počítá se ale ještě s přirážkou podle emisní normy vozidla se spalovacím motorem. Podle toho, zda jsou řidiči rezidenty, či nikoliv, by pak měli nárok na slevu z poplatku. Nerezidenti Prahy by zřejmě neměli mít nárok na slevu, řidiči ze Středočeského kraje by za vjezd do Prahy platili dvojnásobek oproti Pražanům. Ušetřeni od poplatků, by ale neměla být ani vozidla na alternativní paliva.

Podle propočtů tak Piráti a koalice vládnoucí na pražském magistrátu zřejmě budou od řidičů ze Středočeského kraje, kteří každý pracovní den jezdí do Prahy do práce nebo za jiným účelem, vybírat poplatek 2 500 až 3 000 Kč měsíčně, ale jen za předpokladu, že jejich vozidla vjíždějící do nové mýtné zóny v hlavní městě splní nejpřísnější emisní normy EURO 5 a EURO 6. Řidiči se staršími vozy si budou muset sáhnout do kapsy ještě hlouběji, a to až 5 000 korun měsíčně.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kupka (ODS): Říká se o politicích, že nejhorší je, když se jim začnou lidé smát Kupka (ODS): I u dětí do šesti let navrhujeme rozšíření platnosti na pět let Kupka (ODS): Vznikne zbytečný megaúřad a celé to bude stát balík peněz Kupka (ODS): Kauz ministra Arenbergera bylo dost, měl by odstoupit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.