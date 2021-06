Kupka (ODS): Říká se o politicích, že nejhorší je, když se jim začnou lidé smát

reklama

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem si u té předchozí výměny názorů uvědomil tady slova herce, kterého mám moc rád, Jana Wericha, který na téma blbství kdysi pronesl, že nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem, protože blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Proto jsem se nakonec zdržel všech faktických poznámek, abych nevyvolával jenom další průlomy v tom, co popsal Jan Werich.

Ale zpátky k tématu, o kterém se tu od rána bavíme. Proč tato vláda nemá moji důvěru. Protože to je vláda národního rozkladu, protože to je vláda národního šálení neboli "Čau lidi", protože to je vláda poťouchlé satiry a konečně protože to je vláda Miloše Zemana a komunistů. Já ty jednotlivé body rozvedu.

Proč je to vláda národního rozkladu, o tom tady celý den přicházeli hovořit kolegové a uváděli konkrétní, jasné argumenty, čím přispěla vládu k tomu, že se Česká republika v současné době ocitá opravdu v nezáviděníhodné situaci s největším dluhem a zároveň s nefunkčními zákony a s ochromeným aparátem.

Proč je to vláda národního šálení. No, například proto, že se ukázalo, že pro tu vládu bylo vždycky, je a bude na prvním místě to, co se ukazuje navenek, marketing, že se klíčové věci dozvídáme z nedělního "Čau lidi" na Facebooku, že celou řadu kroků ovlivňovalo ne to, jestli jsou správné, ale to, jestli se o nich bude dobře psát a jestli budou dobře vypadat na fotkách na Facebooku a Instagramu.

Proč je to vláda poťouchlé satiry, no, to jsme si bohužel vyzkoušeli všichni v mnoha opatřeních, která nedávala smysl, nebyla logická, takže třeba na konci roku jsme si sice mohli koupit kávu, ale nemohli jsme ji vypít u okénka. Potom jsme mohli využít vleky až v květnu a konečně teď se otevřely diskotéky, ale nesmí se v nich tančit. To jsou vlastně ale jednoduché věci. My jsme zažili mnohem závažnější přehmaty, kdy všichni, kteří se živí satirou říkali, tak teď už tady nemáme práci, tomu už nejde čelit, to se nedá přebít. Proč je to vláda Miloše Zemana a komunistů. No tak, když se ráno ukázalo, že komunisté znovu vládu podrží, tak jenom dokázali, že to byl Andrej Babiš a tato vláda, která dala komunistům takovou váhu a v pravidelných cyklech se musela chodit ptát právě komunistů, jestli může pokračovat dál a jak to bude vypadat. A samozřejmě, že do všech těch jednání nikdo z nás neviděl. Musela být velmi napínavá.

Proč je to vláda Miloše Zemana. Protože Miloš Zeman ji pustí vždycky jenom tam, kam on chce a celá řada členů té vlády konec konců jsou především ministři Miloše Zemana.

Proč nedám důvěru této vládě, proč jí vyjádřím nedůvěru. No protože to prostě pokládám za důležité. Nemůžu a neumím mávnout nad všemi těmi věcmi, o kterých byla dnes řeč, prostě rukou. A pokládám za důležité, aby to neudělala Sněmovna, protože pokud ta vláda něco způsobila, tak je to bohužel také pád autority vládnutí v České republice. Říká se o politicích, že nejhorší je, když se jim začnou lidé smát. Myslím si, že na celou řadu těch kroků a gest, výměny ministrů, komentáře k těm výměnám, přehmaty, ke kterým docházelo, vzbuzovaly přesně posměch, oprávněný posměch a vedly k tomu, že té vládě v české veřejnosti prostě už téměř nikdo nevěří. Já jsem přesvědčen, že vláda prostě musí vycházet z většiny v Poslanecké sněmovně. A to je jeden z klíčových principů. Pokud bychom na to rezignovali, no tak příště můžeme klidně strpět, že tu bude vládnout kdokoliv a nikdo se vlastně nebude smět ptát, co tomu říká Poslanecká sněmovna, protože vždycky bude nějaký důvod, proč se k tomu teď není možné vyjádřit, proč by to znamenalo destabilizaci. Ale ten, kdo přinesl destabilizaci České republice, je právě tato vláda.

A to jsou všechno důvody, proč dnes budu hlasovat pro nedůvěru a pokládám to za důležité nejenom jako signál, ale jako jasný politický krok i pro obhajobu základních politických a demokratických principů.

