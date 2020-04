Kupka (ODS): S nájmem by měl pomoci stát

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že všichni se poctivě snažíme najít způsob, jak by český stát mohl pomoci lidem v té tíživé situaci, v níž se ocitli. Jenomže tento návrh zákona se vlastně vůbec touto cestou nevydává. Resp. snaží se o něco, ale chce jenom ukázat na skupinu, která ten problém odskáče. Sám žádným příspěvkem, žádnou konkrétní pomoci v tomto případě vstříc nevychází. Navíc je to zákon, který je v několika bodech protiústavní. Porušuje základní listiny práv a svobod, dotýká se vlastnictví, a v tomto případě je to zákon, který prostě není dobře podpořit a který my se budeme snažit alespoň upravit tak, aby nedošlo na možné další související problémy, které nastanou, jak to tady zaznělo.

To, co tomu vyčítáme, je, že zatímco v jiných případech se snaží stát hledat nějakou vyváženost, rozdělit ty dopady mezi jednotlivé subjekty, a sobě by si přirozeně měl přisoudit ten největší podíl, můžeme srovnávat to, jak se s podobnou situací vypořádávají jiné státy. Jak velkorysé jsou jejich pomoci, adresované pokud možno co nejširšímu okruhu lidí, které ta koronavirová krize postihla, tak aby nepadali do dalších problémů a do dalších komplikací. Tak aby vůbec nemuseli čelit problému se zaplacením nájemného. Tady se ale vydáváme významně složitější cestou, která bude samozřejmě administrativně náročnější, a co je nejpodstatnější, v tomto případě přenášíme černého Petra, veškerou odpovědnost na pronajímatele, neboli vlastníky.

A tady jsem přesvědčený o tom, že se stát zpronevěřuje dosavadní roli, kdy se snažil pomoci a snažil se hledat nějaký rozumný díl odpovědnosti také pro sebe, anebo pokud možno co největší díl odpovědnosti pro sebe.

Navíc je ten zákon v rozporu s veškerou dobrou praxí, která se uplatňuje v obcích a městech, protože obce a města jsou samozřejmě také významnými pronajímateli, vlastníky bytů. Víme, že tam, kde se u lidí objeví například aktuální problém neschopnost platit, tak tam, kde to dobře zvládají, tak spolu s nájemníkem sledují možnosti, připravují splátkové kalendáře a snaží se naopak zkracovat tu dobu, kdy je potřeba se s dluhem vypořádat. Zatímco v tomto případě se ten horizont vzdaluje a reálně hrozí, že ten zákon připraví oproti svému asi původnímu záměru celou řadu vážných problémů a otevře lidem další dluhové pasti. Před tím chci varovat, protože tady nejde jenom o to, co by mělo být právně správné, ale tady reálně hrozí, že to, čím si prošly obce a čím si prošla města, tak se tady najednou úplně zbytečně bude opakovat. Varuji před vytvářením dluhových pastí před tak dalekým odsunem toho rozhodného termínu ochranné doby.

Protože ale chceme nabídnout alespoň lepší řešení v rámci možností, tak jsme připravili celkem devět pozměňovacích návrhů. Ten jeden se snaží dívat na celý problém úplně z jiného úhlu pohledu, a místo toho, aby odkládal splátky nájmu, tak naopak soustředí pozornost na pomoc státu. Aby tam, kde opravdu ten problém vznikne, a všechny ostatní pomoci nebudou k dispozici, tak aby tam příspěvkem na bydlení pomohl právě těm, kteří se v kritické situaci ocitnou. Konkrétní důležitá pomoc, kde stát nepřehazuje odpovědnost na nikoho druhého, ale sám se jí chápe a chápe se v rozsahu potřebném.

Ten další pozměňovací návrh řeší záruky, dokonce jsme tímto směrem napřeli dva pozměňovací návrhy, tak aby na konci v případě nedobytných pohledávek to byl stát, který bude schopen zachránit tu důležitou skupinu pronajímatelů, kteří nemusí být hned nutně velké subjekty, ale mohou to být třeba lidé, pro které ten příjem z pronájmu je možná nejvýznamnější příjem životní, kterým zajišťuje to, aby mohli dobře fungovat.

A pak je to celá řada dílčích pozměňovacích návrhů, které upravují parametry toho zákona. Nabízíme tuhle odvedenou práci proto, abychom zlepšili ten předkládaný návrh, a když navíc se potkáváme i se stanoviskem Svazu měst a obcí, čili nejsme to jenom my jako opozice, která by upozorňovala na vážné problémy té předkládané legislativy. Moc prosím o to, aby přesto, že jsou to návrhy opoziční, tak abyste je přijali jako pomocnou ruku, nikoli jako něco, proti čemu je potřeba se za každou cenu vymezit.

