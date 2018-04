Kupka (ODS): Vojtěch Filip označil 90. léta za temnou skvrnu naší historie

Nad projevy řady komunistů zůstávám stát v němém údivu. Andrej Babiš je pouští k moci a jejich sebevědomí roste přímo závratně. Pozoruhodné je, že se tak děje po jejich nejhorším volebním výsledku. Daří se jim relativizovat elementární historická fakta i demokratické hodnoty. Využívají neuvěřitelnou demagogii. Vezměte si, jak často říkají, že jsou novou moderní stranou, která se od své temné minulosti odstřihla, a hned vzápětí citují svou starou ideologii.

Vojtěch Filip označil 90. léta za temnou skvrnu naší historie. No pardon, to je přece absolutní výsměch. Bylo to období, kdy se po letech totality vrátila lidem svoboda, demokratická správa státu, obcí i měst a země procházela nezbytnou a navíc úspěšnou ekonomickou transformací. Zlepšilo se životní prostředí, začal se prodlužovat průměrný věk dožití. To jsou měřitelné a doložitelné výsledky, o jakých se generaci mých rodičů a prarodičů pod vládou komunistů ani nesnilo.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec

autor: PV