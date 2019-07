Kvítek (HPP 11): Jak zajistit rozvoj Jižního Města, aby se v něm dobře žilo?

Proto jsem jako člen Strategické komise a Výboru pro územní rozvoj za HPP 11 prosazoval zpracování závazného Regulačního plánu (RP) pro Opatov, aby rozvoj JM určovali i občané a ne jen developeři. Dokud HPP 11 bylo zodpovědné za územní rozvoj na Praze 11 , Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo Regulační plán, ale po převratu na Radnici jsme byli odvoláni a Regulační plán dle platného Stavebního zákona není pořizován. Staronová koalice nově pod vedením Pirátů pokračuje v neblahém trendu. Bez závazného schváleného strategického dokumentu jakým je Regulační je opět vytvořen prostor pro ad-hoc rozhodnutí a kupčení s mocí.

Stále se opomíjí rozvoj veřejné vybavenosti a zelených ploch, které nejsou ziskové. Město zrušilo regulaci slunečního Osvitu, takže nové domy budou zastiňovat stávající zástavbu a nový Metropolitní územní plán umožňuje v stabilizovaném území nově postavit i 21 pater a Parky převádí na zastavitelné území.

Vážení občané, když vedení obce nehájí Vaše zájmy, tak se musíte začít o své zájmy starat sami. Ochrana zeleně, vody v mokřadech vám může připadat okrajovým ekologickým tématem. Jenže pokud se JM zabetonuje, stoupne v parnech lokálně teplota na JM až o 5 stupňů. Zvyšuje se i obecně riziko, případný výpadek elektřiny či dodávky vody učiní ve třech dnech z JM město duchů, protože celé Jižní Město bez vody bude neobyvatelné. Developeři na JM nežijí, takže ti nedostatek vody přežijí u svých studní a bazénků.

Psali jsme: Petice na podporu připomínek HPP11 k územní studii Opatov - Na Jelenách Prokop (ANO): Hnutí pro Prahu 11 - k smíchu, nebo pláči? Zdeňková (HPP11): Hnutí pro Prahu 11 vyzývá radu k rezignaci Zdeňková (HPP11): Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

Náměstí, obchody, pošta, zeleň,kašna, rybník … jsou typické pro centra měst. Dnes vypadá okolí metra Opatov odpudivě, protože vlastníci a nájemci se řádně nestarají o svůj majetek a ani o čistotu. Do centra 80 tisícového Jižního Města nepatří parkoviště, to patří na periférii. Stejně do centra nepatří komerční kanceláře, ale funkce, které může využívat více občanů pro své služby. Proč by na Opatově nemohlo vyrůst i kulturní centrum, které by svoji nabídkou mohlo být atraktivní i pro ostatní Pražany?

Proto žádáme, aby Praha jako odpovědná obec zpracovala pro centrum Opatov a jiné klíčové lokality regulační plány, které zpřesňují Územní plán a jsou ze zákona vymahatelné.

26.1.2017 schválilo zastupitelstvo HMP nepřijetí pořízení Regulačního plánu a to i hlasy zastupitelů Ano včetně těch, kteří byli voleni za Jižní Město. Záměr pořízení Regulačního plánu nepřišel obhájit ani starosta za Ano Jírava ani radní zodpovědný za ÚR Urbánek z TOP 09, přestože předtím záměr schválilo Zastupitelstvo Prahy 11. Regulační plány má Vídeň, měla je i Praha za první republiky, protože byl zájem na tom, aby Praha se rozvíjela ve prospěch občanů, obce a ne jenom developerů.

(převzato z Profilu)

RNDr. Zděnek Kvítek, PhD. HPP 11



regionální rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV