Lachnit (ANO): Pane premiére, nevysílejte signály! Myslete na občany České republiky!

Vlastně proč by lidé měli věřit vedení státu, které zvyšuje daně, nakupuje předražené zbraně (a ještě se to snaží utajit), okrádá seniory, přes v Evropě jednu z nejvyšších inflací likviduje naše úspory a snižuje reálné příjmy, útočí na svobodu slova a s bohorovným klidem nás posílá na nákupy do Polska, kde je to levnější. Přitom se holedbá, že je rozpočtově „zodpovědná“.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6207 lidí

Nechtěl bych být v kůži majitele čerpací stanice či prodejny potravin v blízkosti hranic s naším severním sousedem. Ale vlastně nejde jen o tu blízkost. Mám kolem sebe známé, kteří si i z Prahy nechávají dovážet jídlo či cigarety. Prostě se to vyplatí. A o zmíněných dopadech na rozpočtové příjmy ani nemá cenu se bavit.

Čeští politici by zkrátka měli hájit zájmy obyvatel tohoto státu. Těch, kteří v České republice pracují, platí daně a zároveň za to požadují určité služby. Ne je posílat do sousední země de facto s přiznáním, že tam to pro své občany dělají lépe.

Jen těžko se pak můžeme divit, že Petr Fiala má v mezinárodním srovnání pravidelného výzkumu společnosti Morning Consult mezi premiéry a prezidenty demokratických zemí nejnižší důvěru. Možná by se měl s těmi úspěšnějšími poradit, jak ji zvýšit. Moje rada zní: Nevysílejte signály! Myslete na občany České republiky!

