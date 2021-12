Lachnit: „Něžná” výstava Pavly Vaculíkové v Galerii Prádelna

reklama

Mgr. Pavla Vaculíková se narodila ve Zlíně, absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě a následně postgraduální studium v oděvním ateliéru (prof. Zdeňka Bauerová) a v prostorovém ateliéru textilních a alternativních technik (prof. Adéla Matasová) na VŠUP v Praze. Působila především v jižních Čechách, kde vedla výtvarné ateliéry a výtvarné dílny v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a okolí. Věnuje se volné tvorbě, má na svém kontě řadu samostatných a kolektivních výstav či účastí na sympoziích v ČR a zahraničí, kostýmové realizace pro různé audiovizuální projekty “Apokalypsa”, spolupráci se souborem středověké a alternativní hudby Kviterna atd.

V roce 2016 se přestěhovala na Smíchov, do místa naproti Kinského zahradě, kde má i svůj ateliér. Bylo to několikeré stěhování během krátkého času a pro umělkyni to znamenalo výzvu opět nalézat vztah k novému prostředí a najít propojení s předešlým. Souhrou okolností se letos na podzim naskytla možnost vystavovat v nedaleké Galerii Prádelna v Holečkově ulici.

Aktuální výstavu sama autorka přibližuje: “Vybrala jsem práce z různých cyklů a časových období, a propojila tak některá důležitá období osobně pro sebe v jeden celek. Význam sehrál i termín výstavy do času zklidnění, které prosinec a leden s sebou nesou, tedy alespoň v nějakém našem nasměrování či přání prožít adventní a vánoční čas klidněji a jemněji. Proto jsem i zvolila cyklus “Leporelo pro mého syna”, sérii vyšívaných obrazů, tzv. puzzle. Jsou to trpělivé záznamy, kdy jsem svého syna učila poznávat svět, ale zároveň jsem si uvědomovala to oddělení, jak význam jednoduchých pojmů vnímám já jako dospělá a jak syn stojí teprve na začátku, před postupným odhalováním komplikovanosti či větší obsažnosti pojmů. Je v nich obsažena symbolika zřejmá jen dospělému, ale přesto zůstává uchována hravost, křehkost a něžnost pro dětské oči.”

Dalšími vystavenými díly jsou obrazy z parafínu a vosku z cyklu “Madona 2014 - průsečík symbolu a současnosti” z takto pojmenované kolektivní výstavy v klášteře Zlatá Koruna. Bylo to i její rozloučení s místy, kde umělkyně strávila téměř dvacet pět let života, konkrétně v Českém Krumlově. V díle vycházela z přesného rozměru Zlatokorunské Madony, která v té době byla součástí expozice kláštera ve Vyšším Brodě. Mělo to být jakési její zpřítomnění nebo pomyslný transfer na její původní místo. A nakonec, aniž by to autorka tehdy tušila, se tak i stalo ve skutečnosti a dnes je gotická Zlatokorunská Madona opět v klášteře, podle něhož nese své jméno.

Závěrem zvolila pár akvarelů, záznamů propojování, cyklení se, vytváření spojení. Na těch pracovala už zde, v smíchovském ateliéru, po posledním přestěhování, kdy jako by začínala od začátku objevovat nové místo a vztahy.

“Něčím společným a spojujícím by mělo být 'něžně', pokud je přítomno, rozechvívá obyčejné lidské…, a takto bych i tuto malou výstavu nazvala,” dodává výtvarnice.

“Provoz Galerie Prádelna je od léta v plném proudu, a dokonce i v dnešní nejisté době nabízí velmi hodnotný a kvalitní výstavní program. Výstava Pavly Vaculíkové přinese nejen významný umělecký a kulturní zážitek, nýbrž navíc svým poselstvím a poetikou dodá tu v současnosti kriticky nedostatkovou emoci - něhu, jež je vlastně i v samotném podtitulu výstavy. Navíc se jedná o další výraznou umělkyni, která žije a tvoří v naší městské části, což jenom podtrhuje komunitní přesah galerie coby součásti komunitního centra. Věřím, že situace umožní výstavu plnohodnotně zahájit, a poté navštívit všem zájemcům,” zve JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Vernisáž výstavy se koná v pondělí 6. 12. 2021 od 17 hodin, kapacita návštěvníků je omezena a platí nutnost dodržovat všechna aktuální opatření. Výstava potrvá do 30. ledna 2022, vstup je zdarma.

