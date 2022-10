Lahoda (Piráti): ohár trpělivosti přetekl, kumulace kauz vznikající brněnské koalice přesáhla únosnou mez

reklama

V rámci dohod povolebního vyjednávání a ve finálním nastavení koaliční dohody by nakonec neměli občané Brna jistotu, že by Piráti, jediný politický subjekt bez stínu korupční kauzy, mohli efektivně dozorovat činnosti Rady a vedení města. Nastavení koalice minimalizovalo Pirátům vhled a pravomoce v resortech a institucích, kterými by mohli účinně koalici hlídat a systémově zamezit případnému klientelismu či nekalému jednání.

„Nejen vzhledem k teprve se rozbíhajícímu vyšetřování kauzy spojené s černovickou pískovnou a byty na Brně-sever, ale také vzhledem k Piráty rozkryté kauze podvodného přidělování bytů na Brně-střed (kauza Pavlač), všem důvěrně známé kauze Stoka, machinacím s byty a k možným dalším problémům budoucích koaličních subjektů s transparentností a zákonem nemůžeme aktivně tuto koalici podpořit, natož se stát její součástí. Nepodepíšeme se pod to,“uvádí Marek Lahoda, lídr kandidátky a kandidát na primátora za Piráty v zářijových komunálních volbách.

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 97% Nemá to cenu 2% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 1% hlasovalo: 6408 lidí

„Absolvovali jsme řadu vyjednávání a před včerejšími událostmi jsme si uměli představit možnost realizace některých našich důležitých programových bodů. Díky tomu doufáme, že zůstane v programovém prohlášení vznikající koalice něco z pirátských nápadů. A vše, co by mohlo být pro Brno dobré, budeme jako konstruktivní opozice pro Brňany ze všech sil podporovat. Budeme dohlížet na to, aby se koalice nevzdala svých slibů,“ dodává předseda brněnských Pirátů Michal Marciniszyn.

„Piráti budou usilovat z řad opozice o vhled do dění z vedení kontrolního výboru, namísto původně zamýšleného hnutí SPD. Věříme, že se tak stane, neboť je jistě zájmem koalice, aby byla hlídána z opozice pořádně a dávala veřejnosti méně důvodů k pochybám, zda není ve spárech klientelistických vazeb,“ doplňuje zvolená zastupitelka města Brna Monika Lukášová Spilková, která právě z kontrolního výboru napomohla k odhalením v kauze Pavlač. „Šli jsme do voleb se silným programem a vůlí realizovat potřebné změny. Šli jsme tam ale také s heslem Odvaha dělat, co je správné. A víme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice. Dlužíme to občanům, voličům i své vlastní integritě,“ uzavírá.

Dalšími důvody rozhodnutí místního sdružení Pirátů jsou například nevole členů koalice přistoupit ke zrušení subjektivních kritérií v přidělování městských bytů pro minimalizaci korupčního potenciálu a zjevná nemožnost naplno plnit programové priority strany, především ohledně transparentnosti. Našimi programovými prioritami zůstávají dostupné bydlení, udržitelná doprava, péče o životní prostředí, kvalitní veřejný prostor a samozřejmě jako vždy transparentnost, zpřetrhání klientelistických vazeb a digitalizace.

Psali jsme: Piráti nedají peníze odsouzeným podvodníkům z Hradu Kolaja (Piráti): 120 000 Kč měsíčně na tzv. všeobecné výdaje, velmi gumový výklad Peksa (Piráti): Varšava obrátila svůj postoj k Maďarsku o 180 stupňů. Jde o peníze Gregorová (Piráti): Většina každodenních kybernetických útoků se k vyšetření vůbec nedostane

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.