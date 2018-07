Landovský (ČSSD): Metropolitní plán nesmí zadusit Prahu

Řada významných architektů v posledních několika dnech upozornila na fakt, že nový Metropolitní plán umožňuje developerům zastavovat volné plochy a parky. A to dokonce v samém centru Prahy.

„Jako celoživotní obyvatel Prahy 1 s plány na zástavbu volných ploch a parků nemůžu souhlasit. Zeleň, to jsou plíce města. Když se jí zbavíme, město zadusíme,“ říká kandidát na primátora za ČSSD Jakub Landovský.

V centru města navíc v nových projektech vznikají hlavně další a další kancelářské prostory s maximálně několika exkluzivními drahými byty.

Město a Pražáci ale potřebují především cenově dostupné byty.

Jako vhodnější řešení navrhuje Landovský zastavění současných zdevastovaných parcel, na kterých stojí nevyužívané továrny, či nádraží. Na těchto plochách může podle odhadů odborníků vzniknout až 40 tisíc nových bytů! Dále je nutné donutit majitele desítek chátrajících domů k jejich opravě, či prodeji.

V širším centru by nové byty mohly vznikat hlavně zvyšováním současné zástavby. „Praha může ještě růst do výšky. V porovnání s jinými metropolemi je počet pater některých činžáků v širším centru Prahy malý. Majitelům domů by mělo město vyjít vstříc a nástavby povolovat,“ říká Jakub Landovský.

