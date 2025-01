Lang (ANO): Chápu své postavení a také jsem si to uvědomil a omluvil se

Vážení přátelé, spor posledních dnů se snad uzavře. Paní jsem se omluvil, paní omluvu přijala, domluvili jsme se na dalším postupu, přeci jen sousedíme, i když o jeden dům. I paní sousedka dala na svém profilu vyjádření. Přesto stále někdo uráží, sprostě nadává a i bohužel ještě i vyhrožuje mé rodině. Všem, co mi napsali, a bylo to zhruba tisíc lidí, děkuji.

Beru všechny názory a všechny komentáře vážně. Ano, každý někdy udělal či jistě udělá chybu, každý si někdy vystřelil petardu, aniž domýšlel důsledek, každý se někdy s někým pohádal či pohádá. Jsme přeci lidé a lidé chybují. Jak píšete, často v tom vidíte to, že jde o věc sporu dvou stran na vsi. Pokud bych byl jen Hubert Lang, tak se určitě nepřijedou o věc zajímat k nám, na malou vesnici s počtem asi 80 obyvaatel, hned dva televizní štáby a i další novinář.

Problémy regionu Plzeň-sever jsou dopravní obslužnost, nedostatek nových pracovních příležitostí, nejsou zde lékaři, propouští jediná pošta v Kralovicích, rozpadá se obvodní oddělení PČR, končí řada dalších podniků, uzavírají se v městě restaurace a obchody, jež jsme měli leta. Malé vesničky, jež jsou základem našeho regionu, se vrací do 80. let. To vše řeším, věřte, že se snažím již tři roky, v rámci svého poslaneckého mandátu pro Plzeň-sever, a nikdo a nikoho to opravdu moc nezajímá. Žádné televizní štáby, žádné reportáže o tom, jak se "super žije" v okrajovém regionu kraje.

Máme to za dobrou a lépe ohodnocenou prací dost daleko a po špatných komunikacích. A to je problém tohoto regionu opravdu již roky. A jeden spor dvou osob na vsi, ale pozor!, bohužel jeden je poslancem, a ještě za hnutí ANO, a máme tento zájem. Chápu své postavení a také jsem si to uvědomil a omluvil se. Je na mne vidět více a lidé více i očekávají.

Je to, myslím ten zájem o spor, opravdu adekvátní? Zeptejte se paní pošťačky, která u mne u branky plakala, že je propuštěna z pošty v Kralovicích, ve věku 60 let! Každý víme, jaká je situace na poště, jak se stojí fronty, omezená otevírací doba již dnes, paní na poště se snaží, ale nestíhají příliv lidí... To opravdu nejsou velká města, kde to lidé neřeší, ale řeší jiné věci, že?

To by mělo štáby zajímat... Není to více k zamyšlení?

