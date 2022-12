Lang (ANO): Internet vytváří arénu, v níž dochází k tvorbě a šíření nenávistných sdělení

reklama

Děkuju, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane zastupující ministře, pane kolego zpravodaji, já jako člen bezpečnostního výboru samozřejmě to, co tady zaznělo, ano, na bezpečnostním výboru jsme probírali tento tisk. Měli jsme tam k tomu nějaké výhrady. Máme za sebou už první čtení. Ale považuji za důležité některé věci připomenout, protože řada z vás tady nebyla a je to takový tisk, který trošičku i v tom mediálním prostoru se probírá, jestli tam nedochází k nějakému omezování svobody slova a podobně. A proto bych jaksi ten tisk ještě jednou zopakoval a potom v tom vlastním návrhu zákona, což je ta dvě stě osmdesát pětka, bych se dotkl opět jako předevčírem pár paragrafů, které bych si dovolil potom rozkomentovat.

Pan ministr vnitra tu není, ale samozřejmě akceptuji tedy, že je pravděpodobně ještě na nějaké zahraniční služební cestě. Co je podstatné říci k tomuto tisku, že opravdu jedná se o transcepci (transpozici) normy Evropské unie. To znamená, je to akt, který budeme - jsme jaksi povinni opět přijmout, ale neznamená to, že se nemůžeme na některé věci ptát a některé věci případně můžeme ještě podrobit nějakému rozboru, případně nevím, jestli ještě třeba navrhneme nějaké pozměňující návrhy. Zatím tomu tak z naší strany není.

Tak cílem předloženého návrhu zákona je adaptace - právní řád České republiky - na požadované nařízení opět tedy Evropského parlamentu a rady EU, je to nařízení 784/2021 z 29. dubna 2021 a jedná se tedy o potírání šíření teroristického obsahu online.

Já jsem si tady v tom začátku vytáhl, že se jedná tedy o příkazy k odstranění teroristického obsahu online, který vydává Policie České republiky. U toho bych se potom nejvíce zmínil, protože i na bezpečnostním výboru jsme se o tom bavili, a to nás nejvíce zajímalo. Za druhé je tam takovéto vícestupňové, vícestupňová kontrola ze strany demokratických institucí. A to je, že případný přezkum nějakého prostě odmazání určitého obsahu z toho stingu (stringu?) provádí a případně zahraniční příkazy, protože internet samozřejmě je platforma, která je nadnárodní a může to být někde, ten server, úplně někde v zahraničí. Přezkum zahraniční příkazů k odstranění turistického obsahu bude provádět Ministerstvo vnitra. A potom je tam nějaký správní dohled nad preventivními opatřeními, zavedení poskytovaných hostingových služeb, a to vykonává v našem pojetí Český telekomunikační úřad. Ten bude současně projednávat i přestupky. A samozřejmě v tom paragrafovém znění jeden paragraf hovoří o přestupcích, a kterých přestupků se vlastně může někdo, kdo takovéto služby poskytuje nebo je někam na ten web vkládá, dopouští.

Z těch funkcí ta první funkce - je podstatné v tom to, že ty příkazy k odstranění, které zavazují poskytovatele hostingových služeb, aby zpravidla - a to je docela jako ostré, do jedné hodiny odstranil nebo znepřístupnil konkrétně označení teroristický obsah. Samo nařízení definuje teroristický obsah odkazem na tu ustanovenou směrnici, určený orgán tady bude vyhodnocovat, zda jde o teroristický obsah a nařizovat jeho odstranění. Předložení návrhu stanoví, že v České republice bude tímto orgánem Policie České republiky, tady to je ještě obecně, já potom se toho dotknu, až budu komentovat ten zákon, respektive jedná se o útvar policie, jehož úkolem je boj proti terorismu, protože tento útvar má za úkol odhalovat a potírat terorismus i další související trestnou činnost.

V té druhé funkci se hovoří o tom, že přezkum přeshraničních příkazů k odstranění toho teroristického obsahu, nařízení kvůli rychlé a účinné akci na teroristické obsah umožňuje, aby orgány členského státu a států Evropského hospodářského prostoru vydávaly příkazy k odstranění i vůči poskytovatelům hostingových služeb, kteří jsou usazeni - v závorce - nebo jmenování právního zástupce v jiném členském státu. Jak jsem říkal, prostě je to trošku, trošku problém, když to není na území toho státu, ale ta možnost tady je, aby se i takovýto závadný obsah, čistě vztahující se k tomu terorismu nebo nějakému dalšímu takovému závadovému obsahu, dal zablokovat.

Třetí funkcí je dlouhodobá práce s těmito poskytovateli hostingových služeb, kteří budou skutečně vystaveni tedy teroristickému obsahu a budou povinni zavést účinná zvláštní opatření, aby výskyt teroristického obsahu v rámci svých hostingových služeb omezili.

Čtvrtá funkce je správní trestání, případně neplnění některých povinností stavebním nařízením, případně zákonem, který tady schválíme. Navrhovaná úprava tyto přestupky stanoví v nezbytném rozsahu.

Tady z toho, z této části bych uvedl ještě, že se tedy jedná o vydávání příkazu k odstranění obsahu, posouzení přeshraničního příkazu k odstranění. Cílí se na správný dohled nad poskytovateli hostingových služeb vystavených teroristickému obsahu. Dochází tedy k ukládání sankcí za případné přestupky. A navrhovaná právní úprava dále upravuje následující oblasti: modality přezkumu jednotlivých rozhodnutí příslušných orgánů, výměnu informací a spolupráce mezi příslušnými orgány, jakož i způsob komunikace příslušných orgánů mezi sebou s příslušnými orgány jiných členských států a v neposlední řadě s poskytovateli samotných hostingových služeb. Účelem samotného nařízení, které navrhovaná právní úprava adaptuje, je přispět k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanovit náležité a účinné záruky k zajištění ochrany základních práv a svobod. Jak říkám, je to transpoziční norma Evropské unie. A teď bych se dotkl samotného toho tisku.

Chtěl bych říci, že tady k tomu, kdo jste měli možnost si to třeba přečíst nebo jste se tím víc zabývali, je velice kvalitně zpracovaná důvodová zpráva. Já chápu proč, protože v počátku to vyvolalo velké vášně, ozývalo se, jestli nechceme náhodou tady nějakým způsobem omezovat svobodu slova a podobně. Ale tady opravdu říkám, že se jedná čistě o potírání teroristického obsahu. A i na bezpečnostním výboru, když jsme to probírali, jak tady kolega zmiňoval, tak my jsme se na to přímo zástupců Ministerstva vnitra a těch specializovaných policejní útvarů ptali a oni nám opravdu garantovali - a já nemám důvod nevěřit našim službám - že se opravdu bude jednat čistě o věci, které jsou spojené s terorismem. Takže nejedná se o to, že by někdo chtěl tady bránit šíření nějakých svých narativů, ať už jsou jakékoliv, ale opravdu tento zákon, ta 285ka, se čistě dotýká těchto škodlivých věcí spojených čistě s terorismem.

Samotný zákon těch paragrafů nemá tolik, jak jsem tady zmiňoval. Už v tom předmětu té úpravy, v tom § 2, když se dotýkáme oblasti bezpečnosti, tak tam se hovoří o útvarech policie, které to mají na starosti. Pro vaši informovanost: Zjistí-li útvar Policie České republiky, jehož úkolem je boj s terorismem - je to tedy specializovaný útvar, který se tím bude zabývat - že dochází k zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu on-line, může přikázat podle toho uvedeného nařízení odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu - a to zase nějakou formou přes určitý formulář, budou na to určité mechanismy. A je tam vlastně ta jedna hodina, do té může okamžitě na to reagovat. Vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu je prvním úkolem řízení. Příkaz k odstranění se oznamuje pouze oznamovateli hostingové služby a lze jej doručit způsobem zase uvedeným v dalším paragrafovém znění, konkrétně na to odkazuje § 7.

Já to nebudu tady dále číst, jenom se postupně dostanu například k § 5, kde je určitý dohled nad prováděním zvláštních opatření, jak jsem říkal, ta dohledovost a případné řešení přestupků, případně exekuce, ukládání donucovacích pokut, o čemž hovoří zase § 10, může ten úřad, který na to dohlíží, dát pokutu do výše 100 tisíc korun.

§ 7 hovoří o tom, že komunikace příslušných orgánů s poskytovateli hostingových služeb... Tady se naráží na to, že vlastně naše policie, zejména pakliže bude komunikovat se zahraničím, kdy ty servery můžou být v zahraničí, tak se využívají instituce Europolu, které jsou k tomu určeny. Policie může tedy ke komunikaci s poskytovateli hostingových služeb využívat systém Europolu, je-li zřízen. Není-li využit systém Europolu, využijí se jiné elektronické prostředky nebo kontaktní údaje, které pro účely komunikace se svým kontaktním místem určil poskytovatel hostingové služby.

Dál § 11 - je tam výčet přestupků, jak jsem říkal, může tam být uložena sankce do výše 100 tisíc korun. A potom - další přestupky v případě, že nedojde k odstranění teroristického obsahu, například že neodstraní teroristický obsah nebo neznemožní přístup k teroristickému obsahu, neinformuje bez zbytečného odkladu příslušné orgány, neobnoví obsah nebo k němu neumožní přístup, pakliže ten, kdo si na to stěžuje, by uspěl a bla bla bla, jsou tam další věci. Je tam celkem asi třináct bodů možných přestupků.

A teď bych se dostal k té důvodové zprávě, o které jsem říkal, že je opravdu velice kvalitní a podrobná, a chtěl bych vás seznámit s některými částmi této důvodové zprávy, s jednotlivými termíny. Zákon má sám o sobě asi třináct paragrafů, důvodová zpráva je opravdu kvalitně zpracovaná právě z toho důvodu, že je to velice citlivé i směrem k veřejnosti.

Vysvětlení určitých termínů, které v tom zákoně jsou uvedeny: Společenský význam poskytování hostingových služeb. Nařízení stojí na předpokladu zásadního společenského významu poskytovatelů služeb informační společnosti. Internet se odlišuje od fyzického prostředí mimo jiné tím, že žádné jednání zde neprobíhá bezprostředně, nýbrž je zprostředkováno poskytovateli různých služeb informační společnosti. Tyto subjekty tedy mají bezprecedentní vliv na to, co a jak se na internetu děje. Nařízení směřuje ke specifické regulaci služeb informační společnosti typu hosting, tj. služeb spočívajících ve zpracování - zveřejňování dat poskytnutých uživateli. Tyto služby se staly na konci 90. let postupně základem informační společnosti a na jejich fungování již dnes do značné míry závisí kvalita běžného osobního a pracovního života podstatné části evropské populace.

Samozřejmě ten výčet pokračuje dál. Já bych se posunul, co je myšleno šířením teroristického obsahu on-line. K nebezpečnosti šíření teroristické propagandy v širším slova smyslu lze obecně uvést následující: Internet, zejména pak sociální sítě, představuje hlavní komunikační a informační platformu, v rámci které prokazatelně dochází a může docházet k určité části radikalizace společnosti. Je dostupný, flexibilní, levný, rychlý, interaktivní, anonymní, přesahuje hranice států, často je málo regulovaný. V neposlední řadě má velký dosah. Vytváří arénu, v níž dochází k tvorbě a šíření nenávistných sdělení. Jejich konzumenty jsou jednak osoby již zastávající extrémní názory, jednak i osoby, které svůj pohled na svět teprve formují. Příjemci těchto obsahů jsou jak názorově vyhraněné kolektivy, tak i izolovaní jednotlivci, kteří jsou limitovaní v reálném kontaktu se společností.

Někteří tvůrci teroristického obsahu dokážou cílit na různé společenské skupiny. Specifická sdělení jsou v některých případech určena např. pro děti, mládež, ženy apod. Pro různé společenské skupiny jsou voleny i různé komunikační kanály a formy komunikace. Takto lze rozpoznat např. elektronické ilustrované časopisy pro děti, hudební klipy pro teenagery, počítačové hry pro chlapce, lifestylové časopisy pro ženy. Teroristický obsah on-line je snadno dostupný. Teroristé často usilují o maximalizaci dosahu jejich sdělení a internet jim k tomu napomáhá. Přeshraniční charakter takového obsahu představuje velkou výzvu pro jakékoli bezpečnostní složky po celém světě.

K návrhu zákona obecně. Navrhovaná právní úprava se omezuje na adekvátní adaptaci nařízení o potírání teroristického obsahu. Návrh zejména nerozšiřuje nad rámec již platná nařízení ani okruh povinných osob ani povahy postihovaného obsahu. Návrh, který nevtahuje mezi adresáty povinností poskytovatele jiných než hostingových služeb, které slouží k prezentaci obsahu veřejnosti. Podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah, to je důležitá věta, podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah. Toto nám vlastně garantovalo i Ministerstvo vnitra a policejní orgány, které se tím budou zabývat, a to ani pokud jde o obsah trestní, obsah jinak nelegální nebo dokonce obsah jen potenciálně nevhodný.

Předmětem navrhované právní úpravy je v první řadě určení orgánů příslušných k výkonu výše uvedených funkcí. A opět je to vydávání příkazů k odstranění obsahu, posuzování přeshraničních příkazů k odstranění, cílený správní dohled nad poskytovateli hostingových služeb vystavených teroristickému obsahu a potom je tam to ukládání sankcí za určité přestupky.

Z hlediska svobody projevu nařízení není dotčeno -

Já se, pane předsedající, domnívám, že řada kolegů tuto zprávu nečetla, právě proto že je podrobná, a nejsou třeba odborníky v této oblasti. A vyprošuju, abyste mně bral právo vyjádřit názor. Já můžu tedy přečíst vždycky větu a můžu to rozkomentovat, já s tím nemám opravdu problém.

Dobře. Já budu pokračovat a vždycky si to nějakým způsobem zhodnotím.

Svoboda projevu. Co se týče svobody projevu, na tu jsme se také ptali na bezpečnostním výboru, abych se přizpůsobil vašemu způsobu výkladu, tak tím nařízením není dotčena povinnost ctít práva, svobody a zásady, o kterých hovoří článek 6 Smlouvy o Evropské unii, a uplatňuje se, aniž jsou dotčeny zásadní zásady týkající se svobody projevu a informací včetně svobody a plurality sdělovacích prostředků.

Takže nemusíme se zde obávat, že by zákon, který budeme přijímat, nějakým způsobem snad omezoval obecně svobodu projevu. Co se týče právní ochrany, tak opět schvalovaný zákon, zde se hovoří o tom, že nařízení zejména v článku 9 poskytuje záruky pro zachování základních práv a svobod - takže samozřejmě ctíme demokracii, ctíme základní práva a svobody - je tedy zaručeno právo na účinnou právní ochranu, což - pro neznalé - je zakotveno v článku 19 Smlouvy o Evropské unii a v článku 47 Listiny Evropské unie, jakož i v článku 36 Listiny základních práv a svobod. Takže nemusíme mít opět obavu, že bychom měli problém s nějakými lidskými právy.

Jediná věc, která tady je trošku kontroverzní, je svoboda podnikání, kdy předkladatel v této důvodové zprávě - a proto si dovoluji z ní číst, protože to jsou věty, které když to opravdu nepřečtete celé, tak může vám to uniknout - takže tady dávám na zvážení a tady bych byl rád, kdybyste mi dovolil, abych to mohl aspoň odcitovat, ten jeden odstavec - kdy z hlediska svobody podnikání - protože samozřejmě i poskytování hostingových služeb je určitá forma podnikání, lidé se tím živí, je to spojené s nějakým dalším obsahem, reklamou a podobně - zde se hovoří, na té stránce 17 důvodové zprávy:

Nařízení a navrhovaná právní úprava dále může mít vliv na svobodu podnikání, která je zaručena podle článku 26 Listiny základních práv a svobod. Takže tady je první takový rozpor, kdy tam je něco negativního - jelikož povinnost reagovat na příkaz k odstranění do jedné hodiny může pro poskytovatele hostingových služeb znamenat zátěž a může pro něj znamenat nějaké zvýšené náklady. Tento dopad je však oproti původnímu návrhu komise, která je v tomto případě přísnější, než naše právní úprava, zmírněn skutečností, že příslušné orgány musí vždy provést důkladné právní posouzení před vydáním příkazu k odstranění, a poskytovatelé služeb tak nebudou nuceni takové posouzení sami provádět.

Tady bych chtěl požádat kolegy, protože jsme ve druhém čtení, aby si případně tady na stránce 17 přečetli tu svobodu podnikání, kdy tam je jediná taková věc, která by mohla někoho vést k tomu, že by pro uvedený zákon třeba odmítl hlasovat. Já jsem to probral velice stručně, mohl bych se tedy klidně vrátit - protože jsem i jako zpravodaj pro klub hnutí ANO - (k?) zprávě tedy, abyste neřekl, že tady čtu důvodovou zprávu, a nemáme k tomu zásadní připomínky. Moje doporučení pro členy našeho klubu bylo, že s tímto návrhem vládního zákona jaksi souzníme, nemáme s tím problém a nenavrhuji ani já a myslím si, že nebudou asi z naší strany ani navrženy žádné pozměňující návrhy. Děkuji za pozornost.

