Lang (ANO): Pořád mám ten pocit, že to bylo vyměněno, něco za něco

Děkuji, pane předsedající. Já už dneska naposledy.

Tou písemnou interpelací, co pan Michálek, prostřednictvím vás, pane předsedající, tady otevřel po Ministerstvu spravedlnosti, tak si otevřel vlastně Pandořinu skříňku. Ten Dozimetr je Pandořina skříňka. Je to taková věc, která se táhne jako černá kaňka tímto volebním obdobím, kdy vlastně my jsme upozorňovali a chtěli jsme toto otevřít. Pětikoalice nám to neumožnila otevřít. Ano, je to velká ostuda dvou koaličních subjektů, TOP 09 a STAN, kteří jsou v tom nejvíce namočeni.

To, co tady říkal kolega Patrik Nacher, prostřednictvím vás, pane předsedající, vy dneska máte předsedu Pirátské strany pana Hřiba, který samozřejmě tu morální odpovědnost za to, co se v Praze dělo, nese. A nedá se to prostě nějakým způsobem vymluvit. Takže otevírat tyto věci z vaší strany podle mě bylo až netaktické.

Další věc, kterou bych chtěl říci, že panu Gazdíkovi, protože jsem se hodně tím Dozimetrem zabýval. Jestliže prosím vás, vy tady se snažíte, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, obhajovat pana Gazdíka, že byl vlastně tak morální, že odstoupil z funkce ministra školství...

Ty jeho výmluvy na šifrovaný telefon, který měl někde mezi ponožkami, měl tam na něm jedno číslo, které mu náhle zazvonilo a ozval se mu pan Redl nebo pan Hlubuček, tak to byly tak neskutečné věci, které prostě nešly ustát. Takže to není žádná morální autorita pana bývalého ministra školství, že odstoupil. On odstoupit musel, protože prostě bylo to neúnosné i v pozici, kdy byl ministrem školství.

A samozřejmě šifrované telefony, kauza ministra vnitra. Prostě já pořád mám v tom ten pocit, že to bylo vyměněno, jak říkal správně kolega Mašek, něco za něco. Prostě za to vaše vládní angažmá, za ty posty, za ty náměstky na ministerstvech, za ta teplá místa pro Piráty, tak za to to bylo vyměněno. To, co říkala kolegyně Peštová, prostřednictvím pana předsedajícího, také mě to šokovalo, když jste řekl, že vlastně ve své podstatě v další koalici klidně budete, znovu se přidáte k té současné koalici.

Děkuji.

