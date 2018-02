Langr (ZpL): Podařilo se nám s IQLandií domluvit systém kreditu

Umožní jim to dotace ve výši 200 tisíc korun, kterou město, coby zřizovatel, poskytne společnosti iQLANDIA, o.p.s. Poskytnutí dotace již schválili liberečtí radní.

„Podařilo se nám s IQLandií domluvit systém kreditu, takže každá z dvaceti libereckých běžných základních škol bude moci v tomto pololetí bezplatně čerpat až tři vzdělávací moduly dle svého výběru. Cílem je zprostředkovat žákům základních škol nejnovější poznatky vědy, techniky a přírodních věd a umožnit jim využití moderní infrastruktury v podobě laboratoří, speciálních přístrojů a planetária,“ konstatoval náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Vzdělávací moduly podle něj umožňují školám plnit jeden ze střednědobých cílů kvality, jímž je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání, pro které většina škol nedisponuje dostatečným odborným zázemím. PhDr. Mgr. Ivan Langr SZ



náměstek primátora Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schválená dotace ve výši 200 tisíc korun bude vlastně kreditem, z něhož se bude odečítat každá objednávka. „V případě velkého zájmu základních škol a potenciálního plného vyčerpání dotace bychom řešili možné navýšení finančních prostředků, a to i pro druhé pololetí letošního roku,“poznamenal náměstek Langr a dodal, že do budoucna by mohl být podobný postup využit například ve spolupráci s Technickým muzeem Liberec.

Psali jsme: Liberec: Ještěd bude hostit závod se známými osobnostmi Změna pro Liberec navrhne odvolání primátora Korytář (ZpL): Převléknout dres před závěrečnou čtvrtinou je neprofesionální a těžko přijatelné Langr (ZpL): MŠMT srovnává nesrovnatelné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV