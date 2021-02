Langšádlová (TOP 09): Financování dostavby jaderné elektrárny je velkou zátěží

reklama

Vážený pane ministře, jste tady dnes jediný. Respektujeme, že je vláda. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já jsem tady minule hovořila poměrně dlouho o důvodech, proč si myslím nejenom já, ale i zástupci pěti demokratických stran po mé pravici, že by do tendru nemělo být přizváno ani Rusko, ani Čína a že je ale ještě spousta dalších důvodů, proč by mělo být přerušeno projednávání tohoto zákona. Všechny ty otázky, které zde byly nastoleny nejenom mnou, ale mnoha mými kolegy, nejdříve musí být vyjasněny.

My jako TOP 09 nejsme proti jaderné energetice, ale tento tendr má již tolik černých puntíků, že si myslím, že by bylo lépe ho zastavit. A protože vypsání tendru naprosto přímo souvisí s projednáváním toho zákona, tak já navrhnu jeho přerušení, ale předtím vám ještě zopakuji to, proč budu navrhovat přerušení.

Co je naprosto zásadní pro úspěch projektu, jako je výstavba jaderné elektrárny? Široký dlouhodobý konsenzus. Tato stavba, největší investice za posledních třicet let, se bude realizovat, když to půjde hodně dobře, v budoucích 15, 17, 18 letech. I z toho je zřejmé, že souvislosti s touto stavbou zasáhnou další čtyři, pět, vlád. Právě proto je nesmírně důležitý ten široký politický konsenzus. A ten tady v tuto chvíli nemáme. Chtěla bych zdůraznit, že předsedové stran Spolu včera napsali dopis, a to dopis členům Bezpečnostní rady státu, ale i ředitelům zpravodajských služeb a na vědomí i tripartitě, která se k otázce vyjadřovala.

V tomto dopise znovu opakujeme i to, o čem hovořil pan vládní zmocněnec Míl. To znamená otázku, že i tři dodavatelé z demokratických zemí umí postavit jadernou elektrárnu, že naopak ve chvíli, kdy budeme pokračovat tím nastoleným směrem, tak čelíme velkému ohrožení, že budeme mít jednu nabídku a to nabídku Rosatomu. O tom několikrát mluvil i pan ministr zahraničí Petříček. Proč? Protože Rosatom je de facto státní agentura provázaná se státním rozpočtem Ruské federace a je tam i jasná personální provázanost s lidmi, kteří jsou na sankčních seznamech, s poradci prezidenta Putina, s členy FSB, a toto je opravdu velkým rizikem.

Dalším důvodem je i to - a to také předsedové stran zmiňují - že na otázku panu vládnímu zmocněnci, když byla otázka: Mělo by případné neoslovení těchto firem zásadní vliv na cenu projektu? Tak odpovídá. Na cenu projektu má zásadní vliv dostatek času na předložení závazných nabídek a dále celková organizace a kvalita přípravy a provedení výběrového řízení podle mezinárodně uznávaných standardně aplikovaných postupů. Nedostatek časového prostoru, to je jedna z věcí, která také není ještě zcela vyjasněná a která nám hrozí. A je potřeba říci, že tento nedostatek časového prostoru by výrazně hendikepoval i české firmy, které by chtěly participovat na tomto významné projektu.

Nedostatek časového prostoru povede s ohledem na potřebu vytvoření si značných rezerv na straně dodavatele k předložení závazných nabídek navýšených o desítky procent. Takže je jasné, že pokud by tak, jak to bylo původně zamýšleno, na zpracování nabídek bylo pouhých sedm měsíců - byť vím, že pak se hovořilo o měsících dvanácti - tak hrozí to, že ta cena by zkrátka byla vyšší. Standardním časem je tedy opravdu minimálně těch deset, dvanáct, měsíců.

Takže z toho, co jsem tady říkala, jasně vyplývá, že dodavatelé ze třech demokratických zemí, kteří by podle našeho názoru měli být osloveni, by byli dostatečnou konkurencí, vytvořila by se dostatečná konkurence. A stejně tak je velmi důležité, aby bylo dostatek času na přípravu projektu.

Co je dále nevyjasněno? Dále není vyjasněno financování. Něco jiného bylo řečeno na vládním výboru, něco jiného bylo dvakrát změněno ze strany pana vicepremiéra v den zasedání s předsedy politických stran, bylo hovořeno o stoprocentním financování státem. A to v situaci, kdy například včera byl schválen schodek státního rozpočtu jenom pro letošní rok po schodcích let minulých ve výši 500 miliard korun.

Je naprosto zřejmé - a upozorňují na to všichni experti - že sestavovat rozpočet v těch budoucích letech bude nesmírně obtížné. A financování projektu jako dostavba jaderné elektrárny je velkou zátěží. Já si nedovedu představit jakkoliv pokračovat v tomto projektu, dokud i tato otázka nebude naprosto jasně řečena. Nejenom řečena, předložena vládou a projednána na půdě Poslanecké sněmovny. Protože je to Poslanecká sněmovna, která projednává státní rozpočet a je naprosto zřejmé, že dopady toho takového projektu budou opravdu velmi rozsáhlé.

Dále je naprosto zásadní vyjasnit výkupní cenu energie. Výkupní cena energie byla i zásadní otázkou na jednom z podzimních jednání. Na této otázce se zastavil i pan premiér Babiš a řekl, že dokud nebude vyjasněna výkupní cena energie - a to je samozřejmě i v těch záznamech ze zasedání vládního výboru - a nebude garantována, tak nelze v projektu pokračovat. Na to pan ředitel ČEZu Beneš řekl, že on ji nemůže garantovat. Máme-li se bavit o tomto zákonu, tak i tato otázka musí být jednoznačně vládou zodpovězena, jednoznačně vládou zodpovězena.

Samozřejmě že jsou i další věci, které bychom si měli vyjasnit. My jsme se žel mohli přesvědčit v posledních měsících, že ne všechny podklady, které ČEZ na jednání předkládal, odpovídají pravdě. Právě proto by všechny ty otázky měly být znovu projednány nejenom na vládním výboru - a já bych chtěla dopředu avizovat, že s kolegy, členy vládního výboru, jednáme o tom, že vyzveme k jeho opětovnému svolání tak, aby tyto otázky byly projednány - ale samozřejmě i na dalším setkání s předsedy politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Tímto způsobem bych vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla odůvodnit, proč v tuto chvíli budu navrhovat přerušení tohoto bodu a to do 15. 5. 2021. Prosím pana předsedu, aby o tomto nechal hlasovat.

