Langšádlová (TOP 09): Neumíme důsledně řešit parkování na chodnících

reklama

Tak ještě... děkuji, pane místopředsedo. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Někteří říkali, už k tomu nemluvte, už to zkraťte, ale já jsem jediná členská hospodářského výboru za náš klub a tento zákon je velice sledovaný, já už se nebudu vyjadřovat k tomu, co tady říkal můj předřečník i, to znamená, k těm obecným principům, že kdybychom zkrátka se k sobě chovali ohleduplně, tak takovéto právní úpravy tady nemusíme mít ani na stole.

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2800 lidí

Ale obecně víte, že ten původní návrh zákona se věnoval zejména jízdním pruhům a potom vlastně řeší a chtěla bych poděkovat i kolegovi Petrovi Dolínkovi za předlohu, protože řeší rozšíření pravomoci obecní policie na úseku provozu na pozemních komunikacích tak, aby mohla účinně a především bezprostředně postihovat protiprávní jednání spočívající v užití vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s ustanovením § 14 odstavec 1 a 2. Já sama musím říct, že mám za sebou dvanáctiletou zkušenost z komunální politiky a samozřejmě vím, že jsou velmi citlivé otázky, jaké pravomoci má mít Policie České republiky, co by měla ještě řešit i Městská policie. A sama vím, jak vlastně k rozšiřování kompetencí Městské policie je často odpor a je tady i riziko a je to i praktické riziko, jestli někdy nedochází ke zneužívání. Víte, že někdy to bylo nastaveno tak, že si někdo dal (v) Městské policii měření rychlosti a de facto se to stalo takovým jako trvalým příjmem.

Ale sama ze své zkušenosti vím, že mnohdy k tomu ty komunální politiky vede ta zoufalá situace naprosto nedostatečné kapacity Policie České republiky. Vím z vlastní zkušenosti, jaké to bylo, když jsem jako starostka obce s rozšířenou působností, správní obvod 79 obcí, přes 100 tisíc obyvatel a Policie České republiky mě informovala, že na kontrolu měření mají jedno, jedno zařízení. Takže zcela logicky podobné situace zkrátka vedly a vedou k tomu, že je tlak a bude tlak na rozšiřování kompetencí Městské policie, a tak bych to chtěla podpořit i v tomto případě, protože mnohé ty situace, kde se rozšiřuje kompetence Městské policie, jsou opravdu velmi kolizní a je dobře, protože tam ta Městská policie má i podstatně větší přehled o tom, které oblasti a která místa jsou riziková, kde se třeba v minulosti stalo více dopravních nehod a víme, že jsou vlastně ty upravované, ty upravované části, kde se to týká vjetí (ostatních?) vozidel do vyhrazeného pruhu, například, to jsou velmi časté případy kolizí.

Jsou to otázky předjíždění (ostatních?) vozidel vyhrazeného pruhu. Jedná se o otázky jako je ohrožení nebo omezení vozidla, pro které je jízdní pruh vyhrazen. Jedná se o další velmi kolizní situace, kde zkrátka například nedání přednosti (ostatním vozidlem?) vozidlu, pro které (je?) jízdní pruh vyhrazen. Víme, že takovéto situace opravdu velmi často vedou ke střetům a mnohdy nejenom ke zranění, ale i k ohrožení životů.

Stejně tak si myslím, že neumožnění předjetí... přejetí (?) vozidla či nedání znamení o změně směru jízdy, to je v té původní právní úpravě, je velmi důležité, myslím si, že například to nedání znamení - a velmi často víme, že se nejedná jenom o nedání znamení o změně směru jízdy, ale že vlastně toto znamení a máme to z každodenní zkušenosti všichni, kteří se pohybujeme na silnici jako řidiči, tak vlastně víme, že buďto nedochází vůbec k dávání znamení o změně směru jízdy, anebo k tomuto dání znamení o změně směru jízdy dochází tak pozdě, že vlastně vy jako spoluúčastník toho silničního provozu to nestihnete zaznamenat a už vám to tam, to auto, vjíždí.

Takže si myslím, že i tady ta základní právní úprava, která byla kolegou Dolínkem - a myslím si, že je to velmi unikátní předloha, protože to předkládá jenom jeden, jeden z našich kolegů, tak byla velmi správná, ale je logické a tak jak to často bývá v podobných případech velmi často, když zkrátka jednáme o silničním provozu a protože jsme v nějaké podobě účastníky silničního provozu, ať už jako řidiči automobilů, ať už jako cyklisté, a nebo jako chodci, jsme vlastně účastníky tohoto téměř všichni, tak je logické a já to samozřejmě respektuji, že (nesroz.) se sešlo velké množství pozměňovacích návrhů a já bych vás ráda seznámila se stanovisky našeho klubu alespoň k některým z nich.

Určitě podpoříme pozměňovací návrh paní kolegy Pastuchové, která víme, že je záchranářka, která má velmi bohaté zkušenosti z oblasti toho, jak se pohybují vozidla IZS, a proto si myslím a zase s velkým respektem k paní kolegyni Pastuchové podpoříme její návrh, kde upravuje, aby vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému byla umožněna jízda mimo obec rychlostí nejvýše devadesát kilometrů a pak vyšší na těch vyšších stupních komunikací. Já si opravdu velmi vážím toho, když kolegové, kteří mají praktické zkušenosti z těch konkrétních oblastí, vlastně přispívají do toho, aby naše diskuse byla co nejkompetentnější, proto si i velice vážím těch pozic kolegyně Ožanové k těm dopravním zákonům, protože i ze zkušenosti na hospodářském výboru vím, že jsou vždycky velmi expertně podloženy, byť ne se všemi musím souhlasit.

Dále bych chtěla říci, že u pozměňovacího návrhu - a to je pozměňovací návrh číslo C1 - tam se jedná - a je to právě pozměňovací návrh kolegyně Zuzany Ožanové - kdy upravuje běh promlčecí doby u přestupků provozovatele vozidla podle § 125 písm. f) odstavce 1 a přestupků řidiče vztahujících se k témuž porušení pravidel na silničním provozu. Tak v tomto případě my určitě podporujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Ožanové.

Další pozměňovací návrh, a nebudu vyjmenovávat samozřejmě všechny, ke kterému bych chtěla vyjádřit za nás stanovisko, je C2. Reaguje na změnu ve vymezení motorových vozidel zařazených do skupiny AM a B1, k níž došlo na úrovni Evropské unie. Významná je především regulace přečipovaných elektrokol. Víte, že to je nový fenomén, že před nějakým rokem jsme ani o elektrokolech nevěděli, dneska víme, že elektrokola jsou nemírně rozšířená. Dochází i k nějaké identifikaci těchto nových prostředků a je tady i nějaká harmonizace v rámci EU a já si myslím, že zase je to věc, na kterou bychom měli reagovat, protože jejich majitelé budou mít nyní povinnost opatřit tato kola registrační značkou a platit pojištění. Vím, že to je jisté omezení, ale na druhé straně je tam ten benefit, že víte, že předmětem častých krádeží jsou právě elektrokola a že tato možnost vlastně identifikovat jednotlivá elektrokola vlastně povede potom i k tomu, že je větší šance dohledat ta elektrokola, k jejichž krádežím bohužel poměrně často dochází.

Zase ještě jednou, jsem ráda, že byl stažen ten pozměňovací návrh kolegů Ferance, případně Kotta.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V případě pozměňovacích návrhů kolegy Čižinského, kterého si také velice vážím, vím, že je velký cyklista, a vím, že velmi rozumí zejména i té situaci v Praze a v okolí. Myslím si, že spousta těch návrhů je velmi správných, a určitě bych chtěla říci, že velmi rádi podpoříme pozměňovací návrh E1, který umožní užití směrových signálů pro cyklisty ve stejném rozsahu jako pro všechny řidiče. Velmi rádi tento pozměňovací návrh podpoříme, protože jsme přesvědčeni, že je to správný pozměňovací návrh.

Dále kolega Čižinský ve svém návrhu E2 omezuje maximální množství přestupků, které mají být projednány ve společném řízení, na pět. Zase jsem přesvědčena, že tento pozměňovací návrh je rozumný, že v případě projednávání přestupků to omezení na pět vychází z praxe vlastně i správních orgánů a je to podle mě velmi rozumný návrh, proto ho podpoříme.

Dále bych chtěla říci, že je podle mě velmi důležitý a chtěla bych také vyjádřit podporu za náš klub pozměňovacímu návrhu E5 kolegy Čižinského, který umožní, aby bylo možné z rozhodnutí strážníka nebo policisty odstranit vozidlo, které stojí na chodníku i v případě, kdy netvoří překážku provozu na pozemní komunikaci dle současné praxe výkladu toho pojmu. Víte, že někdy dochází parkování na chodnících, a pokud není prokázáno, že to brání provozu na komunikaci, tak vlastně mnohdy podle některých výkladů není možné takovéto vozidlo odstranit. Já si myslím, že pokud bude přijata právní úprava, kterou navrhuje kolega Jan Čižinský, tak že by se to vyjasnilo. A víte, že chodníky mají sloužit především pro pěší. A víte, že velmi často když dojde k tomu, že se zaparkuje auto na chodníku a po chodníku jde třeba maminka s kočárkem a ta auta tam jsou, tak musí potom s tím kočárkem nebo případně i s dětmi vlastně jít a obcházet to auto parkující na chodníku přímo do vozovky. A zase je to místo, kde může docházet ke kolizi. Je to... (Odmlka pro hluk v sále.)

Je to zase místo, kde dochází často potom ke kolizi právě proto, že neumíme důsledně řešit to parkování na chodnících. Tak není to otázka jenom provozu silničního, ale my musíme především zohledňovat to, že chodníky jsou určeny pro bezpečný průchod zejména těch pěších, a proto bychom měli podpořit podle mého názoru všichni, kterým nám záleží na bezpečnosti zejména ve městech, tento pozměňovací návrh.

Určitě podpoříme i pozměňovací návrh kolegy Jana Čižinského, který zakotvuje zápis dvou bodů v bodovém hodnocení řidiče za neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo jízdě. Víte, že to, co pro nás, kteří jsme v pořádku, problém není, tak pro lidi se zdravotním postižením vlastně to, že nemají kde zaparkovat, nebo dokonce víte, že oni potřebují širší místo pro vystupování, tak to, co je pro nás zdravé samozřejmostí, tak může být pro lidi se zdravotním postižením nepřekonatelnou bariérou. A zase je to otázka toho, že kdybychom se k sobě chovali s ohleduplností, tak bychom toto nemuseli upravovat. Kdyby nebylo realitou to, že často - a vidíme to - jsou místa pro lidi se zdravotním postižením často obsazena vozidly, která nemají tuto značku, ale současně si myslím, že je dobře, aby se řešilo i to, co je v této právní úpravě, to znamená právní úpravě pozměňovacího návrhu E6 Jana Čižinského, to znamená, aby docházelo i k nějakým sankcím v případě, kdy dojde k neoprávněnému použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při státní nebo jízdě. Já si myslím, že - a doufám, že k tomu dochází s minimální četností, ale přesto je to samozřejmě i eticky velmi problematické chování, a proto si myslím, že je dobře, a vím, že je to tady pak řešeno ještě v jednom pozměňovacím návrhu, je velmi dobře, že tady tento pozměňovací návrh je, protože je nepřijatelné, aby na místech, která jsou vyhrazena pro lidi s nějakým hendikepem, stáli a parkovali řidiči, kteří k tomu nemají oprávnění, ať už vůbec, nebo dokonce se prokazují neplatným oprávněním.

Ještě bych zmínila to, že budeme podporovat pozměňovací návrh číslo E8 Jana Čižinského. Tento pozměňovací návrh zakotvuje zápis dvou bodů v bodovém hodnocení řidiče - i když asi to by bylo nehlasovatelné - v tom registru, pokud by bylo zneužito. Ale to by asi bylo nehlasovatelné, pokud by byl přijat - pan předkladatel kýve, takže ano - ten předchozí návrh.

Určitě je tady celá řada dalších návrhů. Mezi ně patří například pozměňovací návrh paní kolegyně Oborné písm. F, kde držitelům řidičského oprávnění skupiny C se umožňuje řídit traktory, a to především zlepšení jejich uplatnění na trhu práce, a to například v zemědělství nebo lesnictví. Chtěla bych říci, že i tento pozměňovací návrh budeme podporovat, protože si myslím, že se tím rozšíří vlastně možnost uplatnění držitelů tohoto oprávnění na trhu práce, a všichni víme, že vlastně získávání řidičského oprávnění pro držitele vyšších stupňů je velmi náročné, je velmi nákladné a myslím si, že vlastně bychom měli podporovat i maximální flexibilitu na trhu práce a že bychom měli umožnit těm, kteří již získali řidičské oprávnění skupiny C, řídit traktory, aby jejich uplatnění jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti lesnictví bylo ještě širší, než je dnes.

Ráda bych vyjádřila také podporu pozměňovacímu návrhu kolegy Dolínka, který dal ke svému základu, a to je pozměňovací návrh, který je pod písmenem D1. Cílem tohoto návrhu je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a podpora cyklistiky a kultivace vztahů mezi chodci, cyklisty a motoristy a je to ten velmi často zde diskutovaný, který nebyl v tom původním návrhu a de facto je také pozměňovacím návrhem, a ten velmi citlivý návrh, který vlastně zohledňuje a nastavuje vyšší bezpečnost pro cyklistiky, a to je to velmi diskutované nebezpečné předjíždění cyklistů, kde je zde definována ta již mnohokrát zmiňovaná vzdálenost jeden a půl metru.

A já jsem hrozně ráda, že pan předkladatel nám při zahájení projednávání tohoto bodu, tak detailně nás seznámil s tím, jak vlastně je tato právní úprava řešena i v jiných členských státech Evropy. A já musím přiznat, že jsem se opravdu - a tímto se omlouvám, nejdříve přikláněla k variantě, že to nemusí být...

***

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, teď se omlouvám já, musím vás přerušit. A musím přerušit i projednávání tohoto bodu, protože z rozhodnutí Poslanecké sněmovny se nyní ve 12.45 musíme zabývat bodem číslo 497.

Psali jsme: Langšádlová bojuje: Dostavba Dukovan s pomocí Rusů či Číny? Ne! Vakcíny od Rusů či z Číny? Ne! Langšádlová (TOP 09): Nemůžeme si dovolit, aby jakékoliv vakcíny ležely ve skladech Langšádlová (TOP 09): Vy ohrožujete bezpečnost našeho státu Langšádlová (TOP 09): Ekonomickou a bezpečnostní rovinu dostavby Dukovan oddělovat nelze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.